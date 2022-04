Chelsea Mercato : C'est fait, une signature actée pour les Blues !

Publié par Thomas G. le 01 avril 2022 à 10:22

Chelsea a enfin reçu une bonne nouvelle dans ce contexte délicat. Un international espagnol va prolonger son contrat avec les Blues.

Chelsea Mercato : Azpilicueta va finalement rester

Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, le capitaine des Blues va rester au club. En effet, selon ESPN, la clause de son contrat qui permettait d’ajouter une année supplémentaire a été activée. Les Blues ont donc résisté aux attaques catalanes pour conserver leur capitaine. C’est une bonne nouvelle pour les dirigeants de Chelsea qui sont déjà assurés de perdre Andreas Christensen et Antonio Rudiger.

César Azpilicueta est le joueur qui compte le plus d’ancienneté dans l’effectif puisqu’il dispute sa 9e saison à Chelsea. L’international espagnol a tout gagné avec les Blues : une Ligue des Champions, deux Premier League, deux Ligue Europa, une FA Cup, une Carabao Cup, une Supercoupe d’Europe et un championnat du monde des clubs. Un palmarès impressionnant qui témoigne de l’impact de César Azpilicueta chez les Blues. L’ancien joueur de l’OM sera donc toujours en terre londonienne l’an prochain pour les guider dans ce nouveau chapitre après le départ de Roman Abramovitch.

La vente de Chelsea s’accélère

Selon les informations du journal anglais The Telegraph, il ne reste plus que trois offres encore en course pour le rachat de Chelsea. La vente du club devrait permettre de lever les interdictions qui touchent le club, Chelsea pourra alors rouvrir ses boutiques et à nouveau vendre des places pour les matches.

Il se pourrait même que cela permette aux Londoniens de pouvoir à nouveau recruter des joueurs. Avant l'interdiction de recrutement, les Blues étaient en pole position dans le dossier Raphinha. L’international brésilien de Leeds attire de nombreux clubs, il est désormais annoncé proche du FC Barcelone, mais pourrait être tenté par un nouveau défi en Premier League, car c'est un championnat auquel il s’est bien adapté. De plus, cette vente, qui se rapproche, pourrait permettre aux Blues de conserver Jorginho qui est ardemment courtisé par l'AC Milan et la Juventus.