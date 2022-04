PSG Mercato : Avant Mbappé, le Paris SG proche d’un coup de maître

Publié par JEAN-LUC D le 10 avril 2022 à 14:24

PSG Mercato : Si la prolongation de Kylian Mbappé est la priorité N°1, le Paris SG travaille également sur certains dossiers tout aussi importants.

PSG Mercato : En attendant Mbappé, un nouveau titi va signer pro

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo continuent de pousser pour une prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain aimerait également parvenir à maintenir certains de ses jeunes talents les plus prometteurs. Surtout que le projet basé sur le recrutement de grosses stars ne semble pas donner les résultats escomptés depuis l’avènement de QSI en 2011. Ce dimanche, le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport annonce ainsi que les dirigeants du PSG sont sur le point d’officialiser une très bonne nouvelle dans ce sens.

En effet, le jeune défenseur central Younes El Hannach, va signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, le Paris SG. Brillant avec l’équipe U19 entraînée par Zoumana Camara, le joueur de 17 ans va notamment parapher un bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Son frère, Naoufel El Hannach (16ans), actuellement avec les U17, va lui signer un contrat aspirant de deux ans, soit jusqu’en 2024.

Une bonne nouvelle donc pour les Rouge et Bleu en attendant la prolongation de Kylian Mbappé et celle également très attendue du jeune milieu de terrain néerlandais, Xavi Simons. Surtout que des cadors comme le Bayern Munich, la Juventus Turin, l'Atlético Madrid, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund étaient annoncé sur les traces de Younes El Hannach.

PSG Mercato : Quid de Xavi Simons ?

En pourparlers avec sa direction depuis des mois, Xavi Simons serait ouvert à une prolongation de son contrat qui expire le 30 juin prochain, à la seule condition que le Paris Saint-Germain lui apporte des garanties d’un temps de jeu acceptable au sein de l’équipe professionnelle. Conscient qu’il ne peut pas encore prétendre à un statut de titulaire, l’ancienne pépite du FC Barcelone voudrait toutefois avoir l’assurance d’être utilisée de manière régulière dans la rotation qui sera mise en place la saison prochaine.

Mais alors qu'il était annoncé dans le groupe du Paris Saint-Germain, Xavi Simons a finalement été écarté et envoyé dans les tribunes du Stade Gabriel Montpied par Mauricio Pochettino, hier, lors du festival offensif à Clermont (6-1). À en croire France Bleu Paris, la mise à l’écart du joueur de 18 ans est un choix du coach argentin qui n’a pas encore communiqué sur ce choix.