Stade de Reims Mercato : Un gros départ confirmé par Garcia

Publié par Ange A. le 11 avril 2022 à 06:33

Stade de Reims Mercato : Oscar Garcia a lâché un important indice sur le prochain mercato de Reims. Un départ d’Ekitike est attendu.

Stade de Reims Mercato : Clap de fin en vue pour Ekitike

Les espoirs offensifs du Stade de Reims reposent cette saison sur Hugo Ekitike. L’avant-centre de 19 ans a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives en 24 apparitions sur l’exercice en cours. À deux ans de la fin de son contrat, le longiligne buteur champenois suscite l’intérêt de clubs plus huppés. Le Paris Saint-Germain est souvent présenté comme un prétendant d’Etikite. Un intérêt de l’Olympique de Marseille a récemment été évoqué. L’attaquant de Reims aurait également la cote auprès de certaines formations anglaises. Entraîneur des Stadistes, Oscar Garcia est conscient qu’il sera difficile de retenir sa pépite au prochain mercato estival. Le technicien espagnol a ouvert la porte à un transfert d’Etikite cet été. « On doit très bien recruter devant parce qu’on va peut-être perdre notre meilleur buteur », a indiqué l’entraîneur rémois.

Une priorité pour Garcia le mercato d’été

Hugo Ekitike sur le départ, Oscar Garcia attend un véritable buteur pour l’oublier. « Notre deuxième meilleur attaquant a seulement 2 buts. Quand tu regardes Rennes, ils ont Guirassy avec 8 ou 9 buts sur le banc, nous notre meilleur attaquant n’en a que 9 », a déclaré l’entraîneur de Reims. Reste maintenant à savoir quel sera le choix du club champenois pour compenser le départ d’Etikite. Lequel pourrait rapporter gros à son club formateur. Un chèque d’au moins 20 millions d’euros suffirait à convaincre le président de Reims Jean-Louis Caillot selon Transfermarkt.