PSG Mercato : Après Mbappé, un autre très gros dossier bouclé ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2022 à 07:05

PSG Mercato : Outre la prolongation de Kylian Mbappé, un autre gros dossier préoccupe la direction du Paris SG. L’été s’annonce chaud dans la capitale.

PSG Mercato : Marie-Antoinette Katoto prête à quitter le Paris SG ?

Libre le 30 juin prochain et en négociations avec sa direction, Marie-Antoine Katoto attendrait un véritable projet sportif avant de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Après avoir créé la polémique en déclarant publiquement être en « désaccord total » avec son club formateur au sujet de sa prolongation, malgré une proposition de contrat considérée comme la plus grosse de l’histoire du football féminin, l’attaquante de 23 ans serait dans l’attente de « vrais actes » de ses dirigeants.

Parmi les « vrais actes », l’internationale française souhaiterait une plus grande implication de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo dans le quotidien de la section féminine, à en croire Le Parisien. Toujours selon la même source, la meilleure buteuse de l’histoire du Paris SG estime que la simple présence d’un manageur général de la section féminine ne suffit plus pour la convaincre de rester. Surtout que les conséquences de l’affaire Hamraoui traînent toujours.

« En clair, elle estime que l’état major ne s’est pas assez impliqué dans ce dossier. L’avenir encore en suspens d’Hamraoui, avec qui elle ne veut plus jouer, mais qui est sous contrat jusqu’en 2023, crispe les débats », précise le journal régional. La direction parisienne devra donc trancher entre les deux joueuses, surtout que la concurrence fait rage pour Katoto.

PSG Mercato : Rude concurrence pour l’avenir de Katoto

Considérée comme la Kylian Mbappé du football féminin, Marie-Antoinette Katoto ne manque pas de courtisans à l’instar du numéro 7 de la section masculine du Paris Saint-Germain. En effet, RMC Sport explique que « pendant que les négociations se poursuivent, la concurrence se fait de plus en plus insistante. L’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone ont formulé des offres au représentant de l’attaquante. Les échanges se sont intensifiés récemment notamment avec l’Olympique Lyonnais. Les postulants anglais semblent avoir décroché du wagon, ne pouvant pas lutter financièrement. Une source proche du dossier indiquant que seulement quelques clubs européens peuvent s’offrir Katoto. »

Jalousé pour ces deux perles françaises, le Paris Saint-Germain va-t-il perdre à la fois Kylian Mbappé et Marie-Antoinette Katoto ? D’autant que l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas serait prêt à lui proposer « une offre financière stratosphérique », révèle le quotidien Le Parisien.

L’été s’annonce donc chaud dans les compartiments du PSG.