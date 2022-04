AS Monaco Mercato : L'ASM signe un jeune gardien de but !

Publié par Jules le 13 avril 2022 à 11:13

AS Monaco Mercato : Les Monégasques, qui espèrent toujours une place en Europe, préparent leur avenir ces derniers jours. Ils viennent d'acter une signature.

AS Monaco Mercato : Une pépite du centre de formation passe pro

L' AS Monaco, qui vient de valider le recrutement du jeune ailier parisien Diedry Kouassi, continue de préparer les prochaines saisons et tente de piocher parmi son réservoir de jeunes talents. En effet, l'ASM vient d'annoncer que le jeune Alain Zadi (18 ans) a signé son premier contrat professionnel avec le club du Rocher. De quoi permettre à Monaco d'entrevoir l'avenir avec plus de sérénité en basant sa politique sur une confiance en son centre de formation.

Alain Zadi est un très jeune gardien de but qui s'est fait une place dans l'équipe réserve de l' AS Monaco en National 2. Avec 18 rencontres disputées dans les échelons inférieurs du foot français cette saison, ses bonnes performances lui ont également permis d'être appelé avec l'équipe U18 des Bleus. Un gardien plein de promesse qui va servir, au moins dans les prochaines saisons, à faire le nombre à ce poste, à moins de monter plus vite que ce qui est attendu par le club monégasque.

Deux autres jeunes prolongent leur contrat sur le Rocher

Alain Zadi n'est pas le seul à recevoir la confiance de son club en se voyant offrir un nouveau contrat. En effet, l' AS Monaco a annoncé dans un communiqué que deux autres jeunes talents monégasques avaient prolongé leur contrat dans la Principauté. En effet, Fouad El-Maach (21 ans), capitaine de l'équipe de N2 depuis un an, a prolongé son contrat avec son club formateur. Enfin, Louis Torres (20 ans), lui aussi sorti de l'Academy monégasque a également prolongé avec le club.

Ces trois signatures montrent l'attache que l' AS Monaco porte à ses jeunes, comme l'a rappelé le directeur du développement des jeunes de l'ASM. "Avec la signature de son premier contrat professionnel, Alain reçoit une marque de confiance du club, tout comme Fouad et Louis, qui ont montré leurs qualités avec l’équipe réserve." À eux maintenant de montrer que le club ne s'est pas trompé en leur faisant confiance.