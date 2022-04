AS Monaco Mercato : L'ASM acte une superbe signature en attaque

Publié par Thomas G. le 12 avril 2022 à 11:56

AS Monaco Mercato : À l'approche du mercato estival, l'ASM a bouclé cette semaine la signature d'un attaquant, également pisté par le PSG.

AS Monaco Mercato : Un jeune espoir français arrive à l'ASM

Le club du rocher n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions et les joueurs ne remporteront aucun titre, les objectifs fixés en début de saison n’ont ainsi pas été atteints. Pour y remédier, l’AS Monaco va rajeunir son effectif pour entamer un nouveau cycle dès la saison prochaine.

Les dirigeants Monégasques commencent déjà à préparer la saison 2022/2023. Selon les informations du journaliste Santi Aouna, l’AS Monaco a fait signer un jeune espoir français de Vannes, Diedry Kouassi, pour deux saisons. L’ailier de 21 ans était très courtisé ces derniers mois, un intérêt du PSG avait même été évoqué. Diedry Kouassi s’était révélé au grand jour lors du match de Coupe de France face au club de la capitale. Le jeune joueur devrait dans un premier temps évoluer avec la réserve monégasque avant de rejoindre le groupe professionnel.

AS Monaco : Un sans-faute pour sauver la saison ?

Les Monégasques sont distancés en championnat, mais grâce à leur victoire le week-end dernier face à Troyes, ils sont lancés dans un parcours du combattant pour se qualifier en Ligue des Champions. Pour atteindre leur objectif, le club du rocher devra réaliser un sans-faute. Les hommes de Philippe Clement ont profité des faux pas de leurs concurrents directs (Strasbourg, Lille, Nantes et Lyon) pour se replacer dans la course à l’Europe, ils sont désormais 6e à 6 points du podium.

La qualification pour la Ligue des Champions est primordiale pour l’ASM, elle permettrait au club d’avoir les arguments pour conserver ses meilleurs joueurs. En cas d’échec, les avenirs d’Aurélien Tchouaméni et Benoît Badiashile seraient scellés. De plus, l’attractivité du club serait amoindrie, et le manque à gagner au niveau financier serait conséquent. Les Monégasques se déplacent à Rennes ce week-end pour un match de la dernière chance, une victoire leur permettrait de revenir à 3 points du podium.