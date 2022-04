AC Milan Mercato : Les Rossoneri visent un ancien du FC Lorient

Publié par Jules le 13 avril 2022 à 16:02

AC Milan Mercato : Les Rossoneri qui veulent renforcer son secteur offensif cet été visent un ancien attaquant du FC Lorient.

AC Milan Mercato : Un grand attaquant dans le viseur des Rossoneri

Alors que l' AC Milan réalise une superbe saison en conservant, pour le moment, la place de leader de Serie A, les Milanais veulent surfer sur cette bonne forme la saison prochaine et tenter de réaliser un beau parcours sur la scène européenne. Pour cela, les Rossoneri doivent se renforcer et notamment en attaque où Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic, bien que performants, se font vieillissants (35 et 40 ans). Pour ce faire, en plus de Domenico Berardi, pisté par Milan, Stefano Pioli s'intéresse à un ancien attaquant du FC Lorient, qui n'est autre que Vincent Aboubakar.

L'international camerounais (82 sélections) évolue désormais du côté d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite, où il a débarqué en juillet 2021. Un peu disparu des radars après son passage à Porto puis à Besiktas, l'ancien buteur des Merlus a fait grosse impression lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Auteur de 8 buts avec le Cameroun, il est le meilleur buteur de la dernière édition. De quoi convaincre l' AC Milan de miser sur lui, comme le révèle le journaliste italien Rudy Galetti.

Le club a déjà établi un premier contact avec Aboubakar

À en croire les informations divulguées par le journaliste italien, l' AC Milan aurait déjà fait un premier pas vers Vincent Aboubakar il y a de ça plusieurs semaines. En effet, fin mars, le journaliste avait évoqué l'intérêt d'un club italien pour le buteur camerounais, sans pour autant être en capacité de donner le nom de cette équipe. C'est désormais chose faite puisque l'on sait que ce sont les Rossoneri qui se sont rapprochés de l'entourage du joueur afin de préparer une arrivée de Vincent Aboubakar cet été en Lombardie.

Il s'agit là d'une piste plausible, même si le contrat court encore jusqu'en 2024 avec Al-Nassr. Le club saoudien, qui l'a recruté libre, ne devrait pas être opposé à un départ cet été pour le joueur de 30 ans débarqué libre l'été dernier. De son côté, en signant à l' AC Milan, l'attaquant, passé au FC Lorient, pourrait s'offrir un dernier challenge alléchant et pourquoi pas, rejouer à nouveau en Ligue des Champions, comme il avait pu le faire avec le FC Porto et le Besiktas.