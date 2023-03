Publié par Enzo Vidy le 30 mars 2023 à 17:36

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le FC Lorient, Régis Le Bris a prolongé son contrat jusqu'en 2027 chez les Merlus.

Les supporters du FC Lorient vivent un rêve éveillé depuis le début de la saison. Un temps 3es du championnat, les Lorientais occupent aujourd'hui la 8e place, avec seulement 6 points de retard sur la 5e place, synonyme de qualification européenne en fin d'exercice.

Si l'objectif initial correspondait au maintien du FC Lorient dans l'élite, celui-ci devrait sans aucun doute être atteint dans les prochaines semaines. Désormais, les supporters lorientais veulent croire en un miracle, qui serait d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Mais si la saison actuellement vécue par le FCL est fabuleuse, elle est surtout la juste récompense du travail de Régis Le Bris.

L'entraîneur du FC Lorient, qui a passé 10 ans à la tête du centre de formation des Merlus, vit sa toute première saison sur le banc lorientais, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il réalise quelque chose de prodigieux. Les principes de jeu du FCL sont très clairs, et son équipe fait partie des plus agréables à voir jouer lors de chaque journée de championnat. De ce fait, les dirigeants lorientais ont pris une grande décision en ce qui concerne Régis Le Bris.

FC Lorient Mercato : Régis Le Bris prolonge jusqu'en 2027 avec le FCL

Excellente nouvelle pour le FC Lorient et ses supporters. Le club lorientais vient d'annoncer la prolongation de Régis Le Bris et de son staff ce jeudi après-midi via un communiqué officiel. Le coach et son équipe sont désormais liés avec le FCL jusqu'en juin 2027.

"Le FC Lorient est heureux et fier de vous annoncer aujourd’hui la prolongation de contrat de Régis Le Bris et de l’ensemble de son staff de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027."