Publié par Enzo Vidy le 29 mars 2023 à 15:35

Touché avec la Tunisie vendredi dernier, Montassar Talbi pourrait manquer le déplacement du FC Lorient à Lille dimanche prochain.

Le FC Lorient entame la dernière ligne droite de sa folle saison dimanche prochain. Pour la reprise du championnat après la trêve internationale, les Merlus seront en déplacement sur la pelouse du LOSC, pour tenter de frapper un gros coup, en revenants à deux points de son prochain adversaire.

Les supporters du FC Lorient croient toujours à une place en Coupe d'Europe l'an prochain, même si le calendrier ne joue clairement pas en faveur des hommes de Régis Le Bris. En effet, après ce déplacement à Lille, les Merlus recevront Marseille, meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Derrière, c'est un déplacement à Monaco qui attend le FCL. Un enchaînement de matchs délicats, d'autant plus que le FC Lorient pourrait être privé de l'un de ses tauliers, et ce dès dimanche prochain face au LOSC au stade Pierre-Mauroy.

FC Lorient : Montassar Talbi blessé avec la Tunisie

Mauvaise nouvelle pour Régis Le Bris et le FC Lorient. Lors de la première confrontation entre la Tunisie et la Libye (3-0) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024, Montassar Talbi s'est blessé dans un choc avec Mohamed Soula, et est victime d'une contusion osseuse au niveau du genou, d'après Le Télégramme. Il a déclaré forfait pour le deuxième match de son pays face à la Libye mardi soir, remporté 1-0 par les Tunisiens.

Sa participation pour la rencontre de dimanche à Lille est donc logiquement remise en cause. Toutefois, le média tunisien Ettachkila, affirme que le défenseur du FC Lorient devrait retrouver les terrains rapidement. Reste à savoir s'il sera remis à temps de sa blessure au genou afin d'être titularisé par Régis Le Bris dans la charnière centrale du FCL dimanche prochain face au LOSC.