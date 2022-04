AC Milan Mercato : Maldini cherche à faire un gros coup en attaque

Publié par Thomas G. le 12 avril 2022 à 14:29

AC Milan Mercato : Paolo Maldini veut refaire un gros coup cet été. Il souhaite ramener un champion d'Europe italien chez les Rossoneri.

AC Milan Mercato : Un champion d’Europe visé par les Rossoneri

Les Milanais multiplient les pistes en cette fin de saison, l’objectif étant de bien préparer la prochaine saison pour se renforcer de manière conséquente. L'AC Milan sait qu’il disputera une nouvelle fois la Ligue des Champions l’an prochain, un argument de taille pour approcher des joueurs.

De plus, l’ambition est de retour à Milan grâce à des cadres comme Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic, l’objectif n’est plus seulement de bien figurer, mais de remporter des titres. L’armoire à trophée du côté de San Siro doit à nouveau se remplir. Pour ce faire, Paolo Maldini a entrepris de réaliser un mercato estival d’anthologie et la dernière piste en date de l’ancien capitaine des Rossoneri se nomme Domenico Berardi. L’international italien de 27 ans veut quitter Sassuolo pour disputer la Ligue des Champions. D’après la Gazetta dello Sport, l'AC Milan serait en pole pour le faire signer. Son club demanderait 30 millions d’euros pour son capitaine, une somme conséquente pour les Milanais qui doivent dégraisser leur effectif avant de recruter.

L'AC Milan devrait se tourner sur des cracks en cas d’échec

L'AC Milan veut recruter en attaque, mais pas à n’importe quel prix. Si la piste menant à Domenico Berardi est jugé trop coûteuse, alors les Milanais pourraient se tourner sur des talents prometteurs. Selon la presse italienne, Paolo Maldini serait également attentif à la situation de Noa Lang et Charles de Ketelaere, deux attaquant du Club de Bruges.

Les Milanais sont toujours leaders de Serie A avec deux points d’avance sur l’Inter Milan. La fin de saison des Rossoneri sera donc capitale pour préparer la suivante. En cas de titre de champion, ce serait un argument de taille pour recruter des joueurs de talents qui pourraient alors signer dans le meilleur club d’Italie.