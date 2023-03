Publié par ALEXIS le 28 mars 2023 à 02:05

Annoncé partant à l’été et aussi cet hiver, Enzo Le Fée est finalement resté au FC Lorient. À deux mois du mercato estival, il annonce son départ.

Fort de sa saison dernière réussi sur le plan individuel avec le FC Lorient, Enzo Le Fée était sur les tablettes de plusieurs clubs en Ligue 1 et à l’étranger. L’OGC Nice, l’AS Monaco et le Stade Rennais étaient à ses trousses, mais sans suite.

Après avoir vendu Armand Laurienté à Sassuolo (10 M€) à l’été, puis Ouattara Dango à Bournemouth (22,5 M€) et Terem Moffi à l’OGC Nice (22,5 M€) cet hiver, le FCL a fermé la porte de sortie au polyvalent joueur. Des négociations avaient été annoncées ensuite entre la direction des Merlus et Enzo Le Fée en vue d’une prolongation de son contrat qui prend fin en juin 2024.

FC Lorient Mercato : Enzo Le Fée, « je n'attends plus rien, c'est le moment de partir »

Mais à l’approche de l’ouverture officielle du mercato estival, le N°80 du FC Lorient ne veut plus poursuivre l’aventure dans le Morbihan. Il souhaite quitter son club formateur à l’été, afin de « vraiment franchir un cap ». Dans ces propos confiés au quotidien Le Télégramme, le joueur de 23 ans est catégorique : « C'est le moment pour moi de partir. »

« J'ai un lien forcément particulier avec ce club et c'est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison », a-t-il expliqué dans le journal régional. J'ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu'à décembre. Elle n'est jamais venue. Maintenant, je n'attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J'espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l'argent au FCL. »

Et le jeune milieu offensif n'a pas peur du défi qui l'attend loin de son premier club dans le monde professionnel. « J'aime les défis, les risques aussi. Je veux montrer que je suis capable d'évoluer au plus haut niveau », a-t-il rassuré dans L'Équipe.