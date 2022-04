ASSE : Après Khazri, un autre renfort se précise contre Brest

Publié par Ange A. le 15 avril 2022 à 01:20

ASSE : Wahbi Khazri sera opérationnel samedi contre Brest. L’AS Saint-Étienne va récupérer un autre élément au milieu de terrain.

ASSE : Dupraz avec un autre gros renfort contre Brest

L’AS Saint-Étienne broie à nouveau du nouveau alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite. L’ ASSE reste sur quatre matchs sans victoire, dont deux lourds revers successifs : 4-2 contre Marseille au Chaudron et 6-2 contre Lorient au Moustoir. Il importe donc pour les Verts (18es) de se relever après ces deux corrections de suite. Le club ligérien a l’occasion de se relancer ce samedi lors de la réception du Stade Brestois. Pascal Dupraz pourra à nouveau compter sur Wahbi Khazri, absent pendant lors des deux dernières sorties de Sainté. Une bonne nouvelle pour le barragiste qui récupère son meilleur buteur (9 réalisations) cette saison. Outre son attaquant, le coach stéphanois pourra aligner Mahdi Camara. Le milieu a purgé sa sanction suite à sa bagarre avec Yanis Bourbia, le gardien de la réserve.

La drôle de sortie de Dupraz sur le retour de Camara

En conférence d’avant-match ce jeudi, Pascal Dupraz a ironisé sur le retour de Mahdi Camara. Le coach de l’AS Saint-Étienne se veut un tantinet prudent au sujet de son poulain avant la réception de Brest. « On va attendre samedi qu’il n’y ait pas d’incident dans les couloirs, chaque jour suffit sa peine. On est jeudi, on isole le garçon, on enlève le protège dent, on met la serviette autour du cou et on part au footing », a lâché l’entraîneur de l’ ASSE.

Le retour de Camara est une bonne nouvelle au moment où les Verts seront privés d’Yvan Neyou. Le Camerounais avait expulsé contre le FC Lorient. Entré en jeu en seconde période, il avait écopé de deux cartons jaunes en l’espace de six minutes.