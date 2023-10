Moi c'est Alexis Kouahio, je suis un passionné de sport en général et de Football en particulier, j’ai nourri, tout petit, le rêve de devenir footb...

Dans de nouvelles révélations sur son passage à l’ASSE, Claude Puel avoue qu’il a pris des coups pendant qu’il était aux commandes du club ligérien.

ASSE : Claude Puel a pris beaucoup de coups à Saint-Etienne

Entraîneur et manager de l’ASSE du 4 octobre 2019 au 5 décembre 2021, Claude Puel a eu une mission plus ou moins compliquée à la tête des Verts. Il devrait assurer les résultats sportifs et restaurer le club en fin de cycle, afin de rééquilibrer ses comptes, en même temps. Il avait réussi la première saison (2019-2020) en remportant le derby du Rhône contre l'OL (1-0) dès son arrivée, puis en menant Saint-Etienne jusqu'en finale de la Coupe de France en 2020, pour la première fois depuis 1982. L’ASSE avait finalement perdu la finale face au PSG (1-0).

Mais le début de la deuxième saison (2020-2021) du technicien castrais dans le Forez fut plus compliqué. Son équipe avait enregistré seulement 2 victoires lors des 17 premières journées de Ligue 1 et était à la dernière place. Des résultats catastrophiques qui avaient précipité le limogeage de Claude Puel de l’ASSE. Il avait été remplacé par Pascal Dupraz.

Dans des propos confiés à 90min, l’ex-entraîneur des Verts est revenu sur les conditions difficiles dans lesquelles il a tenté de conduire sa mission. « Je suis à fond avec chaque club, comme ce fut le cas à Saint-Étienne où c’était très difficile, où il fallait tout reconstruire, a-t-il déclaré. Le club était lourdement endetté et il fallait rajeunir l’effectif sans aucune possibilité d’aide financière. J’ai toujours défendu le club, les dirigeants et les joueurs, parce que je considérais que ça faisait partie de ma fonction, quitte à prendre beaucoup de coups et de responsabilités. C’était ma façon de voir les choses », a ensuite expliqué le technicien de 62 ans.

Claude Puel : « Si je continue, je veux rester en Europe »

Depuis son départ de l’ASSE, Claude Puel est toujours sans club. Il a pourtant eu des opportunités pour rebondir. Cependant, il n’a pas été emballé par les propositions et projets. « Cela peut m’intéresser (reprendre un club ou une équipe, ndlr), mais depuis Saint-Étienne, j’ai refusé pas mal de choses. Des sélections, des clubs… Je n’ai pas replongé. Je veux un club ambitieux, qui peut jouer l’Europe, la Ligue des Champions. Je suis exigeant. Je n’ai pas répondu à toutes les sirènes des pays du Maghreb, de l’Arabie Saoudite ou de la Turquie… Si je continue, je veux rester en Europe », a-t-il justifié.