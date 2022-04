PSG Mercato : Mbappé lâche une indication sur son prochain club !

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2022 à 13:50

PSG Mercato : Pressenti entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a-t-il déjà fait son choix ? L’attaquant de 23 ans a enflammé la toile avec un post.

PSG Mercato : Mbappé prêt à snober le Paris SG et le Real Madrid ?

Kylian Mbappé a-t-il finalement décidé d’aller poursuivre sa carrière dans un autre club que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, les deux favoris annoncés pour sa signature l’été prochain ? En fin de contrat en juin et libre de s’engager avec le club de son choix, l’international français n’a toujours pas tranché, mais les médias espagnols et hexagonaux se livrent une guerre de scoops depuis plusieurs mois quant au choix de l’ancien prodige de l’AS Monaco.

Et comme si cela ne suffisait pas, le principal concerné vient d’ajouter une polémique supplémentaire aux rumeurs autour de son avenir. En effet, alors que les supporters du PSG et du Real Madrid attendent avec impatience que Mbappé tranche entre les deux équipes pour la suite de sa carrière, l’enfant de Bondy a enflammé la toile avec une publication mystérieuse. Le coéquipier de Lionel Messi a publié sur son compte Instagram le mot « Zebra » accompagné d'un sablier et d'une émoticône « Soon », laissant penser à une prochaine annonce. Une publication qui a fait bondir de joie les Tifosi de la Juventus Turin.

PSG Mercato : Mbappé finalement vers la Juve ?

Il faut dire que le mot zèbre est souvent associé à la Vieille Dame pour diverses raisons. D’abord pour les couleurs blanches et noires, mais également parce que le jeu Football Manager surnomme le club italien « Zèbre » depuis plusieurs années. La sortie de Kylian Mbappé hier soir a donc mis le feu aux réseaux sociaux, les supporters de la Juventus Turin ayant vu dans sa story un signe d’un éventuel rapprochement avec leur club.

Longtemps annoncé du côté du Real Madrid, qui rêve d’en faire l’héritier de Cristiano Ronaldo aussi bien sur le terrain qu’en dehors, Mbappé fait désormais saliver les Bianconeri qui l’imaginent déjà en successeur de Paulo Dybala, sans compter son trident de choc avec Dusan Vlahovic et Federico Chiesa. Difficile de croire toutefois que la Juventus Turin serait prête à se lancer dans une opération d'envergure de celle du numéro 7 parisien.

Pour convaincre le champion du monde 2018 de prolonger son bail, le Paris Saint-Germain lui proposerait un salaire de 75 millions d’euros annuels sur deux saisons et une grosse prime à la signature. De son côté, le Real Madrid serait prêt à lui verser annuellement un salaire de 50 millions d’euros net et une prime à la signature de 100 millions d’euros. Des chiffres qui pourraient finalement refroidir les dirigeants turinois.