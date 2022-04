PSG Mercato : Une action surréaliste pour l’avenir de Mbappé à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2022 à 17:50

PSG Mercato : Kylian Mbappé bientôt érigé en patrimoine national ? Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est volontairement invité dans le dossier de l’attaquant du PSG.

PSG Mercato : Emmanuel Macron au secours du Qatar pour Mbappé

En négociations avec Kylian Mbappé pour une prolongation de son contrat qui expire le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain peut désormais compter sur un soutien improbable. Supporter de l’Olympique de Marseille, Emmanuel Macron aimerait voir l’international français de 23 ans poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. Alors que les médias espagnols annoncent en boucle que le Real Madrid a d’ores et déjà réglé la prochaine arrivée de l’enfant de Bondy, RTL assure ce vendredi que le président de la République française échange régulièrement avec le numéro 7 du Paris SG et pousse pour une prolongation au PSG.

La radio indique notamment que « les contacts entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé sont réguliers et sur plusieurs sujets, comme l'avenir sportif, des projets ou encore des questions de société ». À quelques mois de la fin du contrat du joueur, le chef d'État de 44 ans, malgré son agenda bien rempli, envoie régulièrement des messages au coéquipier de Lionel Messi pour tenter de le convaincre de rester en Ligue 1. « À deux ans des JO de Paris, Mbappé a une stature d'icône nationale, il parle aux jeunes, ce qui plait à l’Élysée. Un discours flatteur qui touche évidemment l'intéressé, il s'étonne un peu aussi de cette dimension, sociétale, politique forcément, qu'il n'a pas revendiquée », explique le média francilien.

Autant d’éléments qui poussent le premier citoyen français à œuvrer pour que l’ancien prodige de l’AS Monaco reste en France au moins jusqu’aux prochains Jeux. Et le forcing d'Emmanuel Macron commencerait à faire douter le Golden Boy 2017.

PSG Mercato : Macron proche de réussir l’exploit avec Mbappé ?

Et si Emmanuel Macron parvenait à convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain ? RTL révèle notamment qu’avec le travail souterrain du chef de l'Etat, « l’hypothèse d’un départ au Real paraît bien moins évidente qu’il y a quelques semaines » pour le champion du monde 2018.

La même source va même plus loin en révélant qu' « à neuf jours du second tour de l'élection présidentielle, alors que cinquante-deux sportifs ont appelé à faire barrage à l’extrême droite dans les colonnes du Parisien, certains dans la majorité rêvent de voir Kylian Mbappé prendre position. Ce dernier avait été sollicité pour la tribune, sans y donner suite, mais le footballeur réfléchit à la manière dont il pourrait adresser un signal avant le scrutin ». Au-delà des propositions faramineuses du Qatar, le lien tissé entre Kylian Mbappé et Emmanuel Macron depuis quatre ans pourrait finalement convaincre le premier de renoncer au Real Madrid pour quelques années encore.