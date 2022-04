PSG Mercato : C’est confirmé, un imposant renfort arrive à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 16 avril 2022 à 15:54

PSG Mercato : Alors que le Paris SG se prépare à vivre un été des plus animés, Nasser Al-Khelaïfi va recevoir un important renfort pour le recrutement.

PSG Mercato : Qatar Airways sera bien le sponsor maillot du Paris SG

Après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain prépare un vaste chamboulement dans son effectif à l’issue de la saison. Et avec le départ en fin de contrat de deux cadres, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, le club de la capitale entend frapper fort sur le prochain mercato estival. Et d’après les renseignements du journaliste Abdellah Boulma, Nasser Al-Khelaïfi va bientôt signer un contrat imposant avec la compagnie Qatar Airways.

Au terme de son engagement avec le Paris SG, le groupe hôtelier français ACCOR a décidé de revoir à la baisse sa participation dans le développement des Rouge et Bleu. À la recherche d’un nouveau sponsor maillot, le PSG serait proche d’un accord avec la compagnie aérienne qatarienne. Un deal qui devrait d’ailleurs rapporter très gros au vice-champion de France en titre.

PSG Mercato : le montant du contrat de Qatar Airways révélé

Nasser Al-Khelaïfi et les siens préparent déjà l’avenir du Paris Saint-Germain et selon les dernières rumeurs dans la capitale, ils semblent plutôt bien partis pour réussir la révolution annoncée après un nouvel échec européen. Comme évoqué récemment par le quotidien L’Équipe, le journaliste Abdellah Boulma confirme ce samedi que Qatar Airways sera effectivement le prochain sponsor maillot du club de la capitale.

Contrairement à ACCOR et ses 65 millions d’euros annuels, la compagnie qatarienne va verser « 75 millions d’euros par an » au Paris Saint-Germain. « Accor ne cessera pas pour autant son engagement, mais apparaîtra en qualité de partenaire minoritaire », précise le journaliste sportif. Reste maintenant l’officialisation de ce gros deal pour l'actuel leader du championnat français.