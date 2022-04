FC Nantes Mercato : Kombouaré met la pression sur Kita !

Publié par ALEXIS le 16 avril 2022 à 16:51

FC Nantes Mercato : Le FC Nantes va devoir combler le départ de Randal Kolo Muani à l’été. Antoine Kombouaré a lâché un message sans ce sens à Kita.

FC Nantes Mercato : Kolo Muani réjouit l'Eintracht Francfort

Le FC Nantes n’a pas pu trouver un accord avec Randal Kolo Muani pour prolonger le contrat de ce dernier, expirant en juin 2022. L’attaquant a du coup signé avec l’Eintracht Francfort en Bundesliga, en attendant la fin de la saison. Le club allemand a officialisé son accord de principe avec l’avant-centre du FCN. Ce dernier a signé un contrat d’une durée de 5 ans, soit jusqu’à fin juin 2027. « Randal Kolo Muani apporte des compétences dont nous avons besoin pour notre jeu. Il est rapide, robuste et a un très bon sens du but », s’est réjoui le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Markus Krösche sur le site internet officiel de la ‘’Concorde’’. Alors que la direction allemande se félicite du gros coup réalisé, le départ de Randal Kolo Muani laisse un gros regret au FC Nantes.

FC Nantes Mercato : Kombouaré veut un joueur du profil de Kolo Muani !

Dans des propos rapportés par Presse Océan, Antoine Kombouaré regrette déjà le décisif attaquant. « Aujourd’hui, Randal en est à 12 buts en Ligue 1, sans un seul penalty (en 30 matchs). Et il est altruiste, il décale souvent les copains. Il a la culture d’un jeu collectif et c’est important, surtout au FC Nantes. Il est généreux sur un terrain, pas à rester attendre le ballon. On le retrouve parfois milieu droit, voire latéral », a apprécié l’entraineur des Canaris. Ces propos élogieux de l’entraineur kanak sur le joueur formé à la Jonelière ont l'écho d'un message fort transmis au président Waldemar Kita, en vue du mercato estival prochain.

Antoine Kombouaré est même plus précis en soulignant le profil particulier de Randal Kolo Muani (1,87 m pour 73 kg). « J’ai une chance fantastique d’avoir un tel joueur. On ne trouvera pas beaucoup d’autres attaquants comme lui », a-t-il souligné pour finir. Le message du coach du FC Nantes est-il passé ? Rendez-vous pendant le mercato estival.