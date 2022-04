FC Nantes : Antoine Kombouaré se livre avant d'affronter Angers SCO

Publié par Thomas G. le 15 avril 2022 à 16:19

FC Nantes : Avant Angers SCO, Antoine Kombouaré revient sur son aventure à Nantes. Il évoque ses meilleurs moments depuis son arrivée.

FC Nantes : Antoine Kombouaré est heureux à Nantes

Avant le match face à Angers SCO dimanche, l’entraîneur du FC Nantes s’est exprimé en conférence de presse. Il a notamment évoqué ses plus beaux souvenirs à la tête de l’équipe. « En tant qu'entraîneur du FC Nantes, j'ai 3 souvenirs marquants, contre Lens où on fait exploser la Beaujoire, le match énorme contre le PSG où je me retrouve à ne pas savoir quoi dire à la mi-temps et puis la demi-finale, évidemment. » La saison est loin d'être terminée pour le FCN. Les Canaris encore offrir des moments de bonheur à Antoine Kombouaré.

L’entraîneur kanak est ensuite revenu sur la confrontation face aux Angevins. « C'est un match important parce qu'il lance une série. Il ne faut pas oublier non plus qu'il ne nous reste que quatre matches avant la finale de Coupe De France. C'est l'occasion d'engranger de la confiance. » Le sprint final est lancé pour les Nantais avec en point d'orgue la finale face à l'OGC Nice, en Coupe de France.

Antoine Kombouaré peur compter sur la confiance de ses joueurs

Les Canaris sont actuellement 9es de Ligue 1. Ils sont à la lutte pour se qualifier à une Coupe d’Europe l’an prochain. Une situation qui ravit les joueurs du FC Nantes qui adhèrent au projet d’Antoine Koumbouaré. Pedro Chrivella, l’un des cadres du vestiaire, s’est à ce titre exprimé à deux jours du match face à Angers SCO. « Moi je veux rester, le club aussi donc forcément ça va être facile de trouver un accord. Je me sens bien, je sens la confiance du coach, j'ai envie de continuer à progresser avec le FC Nantes », a-t-il indiqué. Une superbe nouvelle pour les Nantais qui vont entamer la fin de saison dans les meilleures conditions.