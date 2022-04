PSG Mercato : Succession Mbappé, Paris tient l’attaquant du futur

Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2022 à 14:12

PSG Mercato : Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid cet été, le Paris SG pourrait se rabattre sur un attaquant promis à un bel avenir.

PSG Mercato : Arnaud Kalimuendo successeur de Kylian Mbappé ?

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé est annoncé comme déjà promis au Real Madrid. Selon les médias espagnols et certaines sources concordantes, l’attaquant de 23 ans aurait d’ores et déjà conclu un accord de principe avec Florentino Pérez en vue d’une arrivée gratuite dans la Maison-Blanche à l’issue de la saison. Un départ important qui va obliger le Paris Saint-Germain à casser sa tirelire pour frapper un très gros coup sur le marché des transferts afin de mettre la main sur un avant-centre du même calibre que l’enfant de Bondy.

Les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Mohamed Salah (Liverpool), Darwin Nunez (Benfica Lisbonne), Ousmane Dembélé (Barça), Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Paulo Dybala (Juventus Turin) sont donc associés au club de la capitale depuis plusieurs mois. Mais selon l’entraîneur du RC Lens, le PSG tient déjà sa solution entre les mains avec Arnaud Kalimuendo qu’il voit comme l’attaquant du futur.

« C'est déjà l'attaquant prototype du présent. De 18 à 20 ans, il a non seulement montré qu'il tenait sa place en L1, mais il a continué à marquer dans une équipe qui évolue dans la première partie du classement. C'est un attaquant pour le futur, car il sent les coups et est malin dans la finition. Il est capable de conserver, dos au but, d'attaquer la profondeur, de dézoner pour créer les espaces pour d'autres. C'est déjà une belle palette qui va s’enrichir », a déclaré Franck Haise dans des propos rapportés par le quotidien L’Équipe.

Prêté cette saison au RC Lens, Kalimuendo appartient au Paris SG jusqu’au 30 juin 2024. Concernant son avenir, le buteur de 20 ans ne sait pas encore ce qui se passera pour lui.

PSG Mercato : Kalimuendo annonce la couleur pour son avenir

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo attend toujours son heure de gloire dans la capitale. Après plusieurs prêts consécutifs chez les Sang et Or, l’international espoir français ne cesse de prouver qu’il a de la valeur à l’image d’un Christopher Nkunku poussé vers la sortie en 2019 et qui fait rêver l’Europe aujourd’hui sous les couleurs du RB Leipzig. En attendant de savoir si les dirigeants parisiens vont prendre la résolution de miser sur lui pour l’après-Mbappé, le natif de Suresnes poursuit sa progression à Lens at attend la fin de saison pour se pencher résolument sur la suite à donner à sa carrière.

« Je ne peux pas anticiper l’avenir. Tout peut aller si vite, mais j’ai passé deux très bonnes années ici. Après, je vais prendre ma décision en fin de saison quand je serai à tête reposée et pendant les vacances. Mais là, il y a encore de très belles choses à faire d’ici la fin de la saison. Moi, je veux très bien terminer cette saison-là parce que le Racing m’a donné, mais moi aussi je veux donner. Je veux qu’on finisse très très bien cette saison », a confié Arnaud Kalimuendo en conférence de presse avant le derby contre le LOSC. Reste maintenant à savoir ce que va décider le PSG pour son jeune joueur alors que l’avenir de Mbappé est incertain dans la capitale.

Affaire à suivre donc…