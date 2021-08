PSG Mercato : Cagliari, ASSE, LOSC, Arnaud Kalimuendo a tranché

Publié par JEAN-LUC D le 29 août 2021 à 13:05

Barré par une rude concurrence au PSG, Arnaud Kalimuendo a décidé d’aller chercher du temps de jeu ailleurs cette saison. Annoncé proche de Cagliari et placé dans le viseur de l’ASSE et du LOSC, l’attaquant parisien a tranché pour sa prochaine destination.

Cagliari accélère pour Arnaud Kalimuendo

De retour au Paris Saint-Germain après une excellente saison 2020-2021 au RC Lens, avec notamment 7 buts en 28 matches de Ligue 1, Arnaud Kalimuendo va encore quitter son club formateur pour aller trouver du temps de jeu sous d’autres cieux. Après trois journées de championnat et malgré les nombreuses absences au niveau de l’attaque, l’international espoir français n’a disputé que cinq minutes avec le PSG, preuve que Mauricio Pochettino ne compte pas vraiment sur lui.

D’après les informations de Radio France Bleu Nord, l’attaquant de 19 ans a pris sa décision et veut quitter le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato estival. Cela tombe bien puisque selon Gianluca Di Marzio, Cagliari accélère pour obtenir un prêt de Kalimuendo. Le profil du Titi parisien plaît à Leonardo Semplici, l’entraîneur du club italien, qui en a fait sa priorité pour cette fin de mercato. Mais le natif de Suresnes semble avoir d’autres plans pour cette saison.

Mercato PSG : Kalimuendo a pris sa décision

Selon les révélations du site 90football.fr, la priorité pour Arnaud Kalimuendo est de rester en France pour poursuivre sa progression. Après une saison dernière réussie à Lens, le jeune attaquant veut poursuivre sur cette lancée en Ligue 1 et espérer un jour avoir sa chance au PSG. Dans cette situation, ce sont les Dogues de Lille OSC qui tiennent la corde dans ce dossier puisqu’ils disputent la Ligue des Champions.

L’AS Saint-Étienne, le RC Lens et Montpellier HSC pourraient aussi convaincre le Titi parisien avec l’assurance d’un temps de jeu plus conséquent là où il devra affronter la concurrence de Jonathan David et Burak Yilmaz à Lille. Reste maintenant à savoir quel choix de club fera Kalimuendo pour cette saison.