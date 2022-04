PSG Mercato : Al-Thani négocie lui-même avec le clan Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 19 avril 2022 à 21:34

PSG Mercato : Déterminé à retenir, Kylian Mbappé, l’émir du Qatar aurait pris les choses en main. Mais le Real Madrid serait très avancé dans ce dossier.

PSG Mercato : La dernière folie du Qatar pour Kylian Mbappé

Face à l’échec des tentatives de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, le Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, propriétaire du Paris Saint-Germain, aurait personnellement pris en main le dossier Kylian Mbappé. D’après les renseignements recueillis pas la Cuatro, l’émir du Qatar négocierait désormais lui-même avec les représentants de l’international français de 23 ans. Décidé à conserver son joyau de Bondy, Tamim ben Hamad Al-Thani serait disposé à toutes les folies possibles dans cette dernière tentative pour parvenir à un accord en vue d’une prolongation de son bail qui expire en juin. Pour y arriver, le média espagnol assure que Kylian Mbappé pourrait gagner jusqu’à 200 millions d’euros en deux saisons s’il venait à accepter de renouveler son engagement dans la capitale.

Mbappé pourrait donc toucher un salaire de 100 millions d’euros et une prime à la signature de 100 millions d’euros cet été. Conscient de l’importance du projet sportif dans le choix du joueur, l’émir du Qatar serait également disposé à lui donner le feu vert afin de donner son avis sur le recrutement des Rouge et Bleu. Une proposition qui ferait de l’ancien prodige de l’AS Monaco le véritable patron du club parisien, en dehors et sur le terrain. Pas suffisamment pour faire changer d’avis au Champion du monde 2018, selon la presse espagnole.

PSG Mercato : Kylian Mbappé déjà promis au Real Madrid ?

En effet, à en croire les informations de la célèbre émission El Chiringuito, malgré les propositions alléchantes des dirigeants du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé devrait bel et bien évoluer au Real Madrid. En interne, certains décideurs reconnaissent que le partenaire de Lionel Messi a déjà fait son choix et qu’il n’y a plus vraiment rien à faire, sauf s’apprêter à lui faire ses adieux au moment de la séparation qui devrait se faire cet été. D’après El Chiringuito, « à Paris, on aurait la sensation que tout est perdu avec Mbappé », même si le Qatar ne compte pas lâcher l’affaire jusqu’au bout.

À suivre donc…