PSG Mercato : Mbappé, l’offensive de l’émir du Qatar confirmée !

Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2022 à 11:13

PSG Mercato : Déterminé à retenir Kylian Mbappé au Paris SG, l’émir du Qatar a lui-même pris les choses en main pour tenter de faire avancer ce dossier.

PSG Mercato : La famille Mbappé à Doha pour discuter prolongation

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision sur son avenir. Si le Real Madrid est annoncé comme la destination la plus plausible pour l’attaquant de 23 ans, le Paris Saint-Germain n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier, notamment l’émir du Qatar. En effet, face à l’échec des tentatives de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, le propriétaire du club de la capitale aurait lui-même pris le dossier en main.

Depuis quelques jours, certains membres de la famille de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco seraient ainsi à Doha pour négocier directement avec l’émir du Qatar. Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe indique que la famille Mbappé, avec notamment sa mère Fayza Lamari et son frère Ethan, se trouve à Doha, pour profiter de quelques jours de congés, mais également s'entretenir avec les dirigeants qataris du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi se trouvant lui aussi dans la capitale qatarienne.

« Des réunions avec des dirigeants ont été programmées en marge de ce séjour pour évoquer la situation de Kylian. Le président Nasser Al-Khelaïfi est actuellement à Doha, où il a l’habitude de passer une partie du ramadan, et il va de soi qu’il fait partie des interlocuteurs de ce premier cercle où l’on sait que l’émir compte de nombreux conseillers (…) D’abord timides et sans grande illusion, elles se sont réchauffées au fil des semaines au point que le club nourrit à nouveau l’espoir d’arracher une prolongation », assure L’Équipe.

Une tendance confirmée ce vendredi par RMC avec des détails sur l’évolution de ce dossier. « À Doha, des discussions ont bien lieu ces derniers jours concernant l’avenir de Kylian Mbappé. L’optimisme est toujours de mise du côté du PSG, sur une prolongation de courte durée de son attaquant », explique la radio métropolitaine. Toutefois, le média sportif précise qu’après Doha, le clan Mbappé aurait également prévu d’aller écouter la direction du Real à Madrid.

PSG Mercato : Rendez-vous programmé avec le Real Madrid

D’après les informations de RMC Sport, après Doha, le clan Mbappé serait attendu en Espagne la semaine prochaine afin de s’entretenir avec Florentino Pérez et la direction du Real Madrid. « Le Real Madrid a d’ailleurs été averti par la famille de l’attaquant qu’elle se rendait sur place et qu’une réunion allait avoir lieu, principalement sur la question des droits à l’image. Le fonctionnement du clan Mbappé dans ces négociations est clair : il discute, il tombe d’accord sur les contours d’un contrat et après Kylian Mbappé prendra sa décision en ayant tous les paramètres. Selon nos informations un rendez-vous est prévu la semaine prochaine avec le Real Madrid », précise la source francilienne. Le suspense demeure donc dans cette affaire et devrait même durer, puisque le principal concerné n’a pas prévu de prendre une décision avant la fin de la saison.