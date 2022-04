PSG Mercato : L’émir du Qatar reçoit la mère de Mbappé à Doha !

Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2022 à 12:13

PSG Mercato : Alors que Kylian Mbappé préfère se concentrer sur le terrain, sa mère se trouve à Doha pour régler son futur au Paris SG avec l’émir du Qatar.

PSG Mercato : Rendez-vous crucial pour l’avenir de Kylian Mbappé

Face à l’échec des tentatives de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, l’émir du Qatar aurait lui-même pris en main le dossier Kylian Mbappé. Déterminé à retenir l’international français de 23 ans au Paris Saint-Germain jusqu’à la prochaine Coupe du Monde, le propriétaire du club de la capitale aurait déjà lancé les grandes manoeuvres dans ce sens. Alors que le joueur préfère se concentrer sur le terrain et la fin de la saison afin de permettre au PSG de remporter son dixième titre de champion de France, c’est avec sa mère et ses avocats que le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani tenterait de négocier un accord en vue d’une prolongation de son contrat qui expire le 30 juin prochain.

Mercredi soir, la mère de Kylian Mbappé a dévoilé sur les réseaux sociaux des images de Doha, où elle se trouve actuellement. Un voyage au Qatar qui pourrait remettre en question l'avenir de son fils, que la presse espagnole annonçait déjà au Real Madrid la saison prochaine. Dernièrement, le champion du monde 2018 a surpris tout le monde en assurant que des éléments nouveaux avaient fait évoluer sa réflexion sur son avenir et une éventuelle prolongation au Paris SG. Toutefois, à Madrid, Florentino Pérez et les dirigeants Merengues resteraient sereins dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Real Madrid toujours serein pour Mbappé

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, mercredi soir, le journaliste Cristobal Soria a confirmé la présence de la mère de Kylian Mbappé à Doha et a révélé que les avocats de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco allaient s'envoler dans les prochaines heures pour le Qatar. Une réunion cruciale sur l'avenir de Mbappé devait se tenir avec le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani en personne. Le propriétaire du Paris SG voudrait tout faire pour convaincre son joyau français de poursuivre encore l’aventure en Ligue 1 sur une courte durée.

Une tendance confirmée par le Daily Mail, qui indique que rien n’est encore fait entre le partenaire de Lionel Messi et le Real Madrid. Le tabloïd britannique assure également qu’aucune disposition pénale n’obligerait le numéro 7 du PSG à dédommager le club espagnol s’il venait finalement à opter pour une prolongation avec les Rouge et Bleu. Qu’à cela ne tienne. À Madrid, Florentino Pérez pense avoir tout fait dans ce dossier et resterait donc serein quant au dénouement de cette affaire.