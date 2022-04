PSG Mercato : Real, l'énorme confidence de Leonardo sur Mbappé

Publié par Ange A. le 24 avril 2022 à 07:18

PSG Mercato : Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo s’est exprimé sur le dossier de prolongation de Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Négociations à Doha confirmées pour Mbappé

Bien que tenu en échec samedi par le RC Lens, le Paris Saint-Germain a glané son 10e titre de champion de France. Le PSG n’a pas pu faire mieux qu’un nul face au Racing (1-1). Après la rencontre, Leonardo a fait un nouveau point concernant Kylian Mbappé. L’avenir de l’attaquant tricolore va beaucoup faire parler en cette fin de saison. Son contrat avec Paris expire au mois de juin prochain. Le club francilien joue son va-tout pour prolonger son crack et ne pas le laisser partir gratuitement (au Real Madrid). De nouvelles négociations ont été amorcées à Doha pour conserver l’attaquant de 23 ans. Des discussions confirmées par Leonardo, le directeur sportif du PSG.

« Les discussions sont toujours présentes, il n’y a pas de réunion spéciale pour lui. Oui, c’est vrai. Nasser n’était d’ailleurs pas là ce soir, mais vous savez que c’était important pour lui d’être là aujourd'hui. C’était impossible, sinon il serait là, il ne pouvait pas faire autrement. Mais pour Kylian, il y a toujours eu des discussions avec lui, il est ouvert au débat », a reconnu le responsable parisien au micro de Canal Plus.

Un avenir toujours flou pour Mbappé avec Paris

Dans sa sortie, Leonardo a également confirmé les dires de Kylian Mbappé. Le buteur du Paris Saint-Germain ne cesse de répéter qu’il n’a pas encore pris sa décision pour son avenir. Ce malgré les spéculations faisant état d’un accord verbal conclu avec le Real Madrid. Le directeur sportif parisien assure que rien n’est tranché dans ce dossier. Le technicien brésilien estime que tout est encore possible : autant une prolongation qu’un départ de Kylian du PSG. « On a une communication constante. Ce qu’il dit, je pense que c’est la vérité. Il est dans une réflexion. Il réfléchit, je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste, ok aussi qu’il parte, mais je pense qu’il est vraiment dans une réflexion », a assuré le responsable francilien.