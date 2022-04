PSG Mercato : Accord proche entre Kylian Mbappé et le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2022 à 22:06

PSG Mercato : Annoncé proche du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger avec le Paris SG. Les positions des deux parties se rapprocheraient.

PSG Mercato : Vers un compromis entre le Paris SG et Mbappé ?

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain et les spéculations vont bon train concernant son avenir. Alors que la presse espagnole assure que Florentino Pérez a d’ores et déjà bouclé l’arrivée de l’attaquant de 23 ans pour le Real Madrid, les dirigeants parisiens continuent de faire le forcing auprès de leur joueur afin de le conserver encore pour quelques années supplémentaires.

Et d’après les derniers échos divulgués par La Gazzetta dello Sport, le club de la capitale pourrait bien surprendre tout le monde dans ce dossier. En effet, le quotidien italien révèle ce samedi que les décideurs qatariens du PSG et les représentants de Mbappé seraient en train de peaufiner les contours d’un nouveau contrat de courte durée, soit deux ans, avec la promesse d’un transfert à l’été 2023.

Autrement dit, le champion du monde 2018 prolongerait avec le PSG jusqu’en juin 2024, mais pourrait partir dans un an sans qu’aucun montant ne soit préalablement fixé. Le Qatar qui tient à recevoir Mbappé, Neymar et Messi au Mondial en étant joueurs du Paris SG pourrait alors réussir son coup et faciliter le transfert du joueur dans douze mois. Pendant ce temps, le principal concerné est bien concentré sur le terrain.

PSG Mercato : Kylian Mbappé n’est pas pressé pour sa décision

La chaîne sportive américaine ESPN confirme également ce samedi que Kylian Mbappé ne compte pas se fier aux différentes rumeurs qui circulent sur son avenir pour précipiter sa prise de décision. En interne, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco aurait assuré à ses proches qu’il ne se penchera sur son avenir qu’au terme de la saison. Il pourrait ainsi attendre jusqu’en juin avant l’ouverture du mercato estival pour faire connaître son choix en ce qui concerne sa prochaine destination.

Le Paris SG et le Real Madrid sont donc prévenus.