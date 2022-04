PSG Mercato : Lewandowski annonce du lourd pour son futur

Publié par Ange A. le 24 avril 2022 à 09:18

PSG Mercato : Annoncé à Paris, Robert Lewandowski a fait une importante annonce sur son avenir samedi après le nouveau sacre du Bayern.

Le Bayern encore sacré, Robert Lewandowski vers la sortie ?

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le Bayern Munich. Samedi, les Bavarois ont été sacrés champions d’Allemagne pour la 10e fois de suite. Un succès contre le Borussia Dortmund (3-1) à l’Allianz Arena a scellé le nouveau triomphe du Rekordmeister. Auteur de 33 buts et 3 passes décisives cette saison, Robert Lewandowski est le grand artisan de ce nouveau succès du Bayern. Après la rencontre, l’attaquant polonais s’est exprimé sur son avenir. Avec un contrat qui expire dans un an, l’avant-centre de 33 ans est annoncé sur les tablettes de plusieurs écuries européennes. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone seraient notamment de possibles destinations pour le goaledor bavarois.

PSG Mercato : Rencontre au sommet entre le Bayern et Lewandowski

Robert Lewandowski annonce des discussions prochaines avec sa direction au moment où des rumeurs sur son départ se multiplient. Un accord avec le Barça a souvent été évoqué par la presse ibérique. Une rumeur bottée en touche par le Polonais. Le PSG ciblerait Lewandowski en cas de départ de Kylian Mbappé en fin de contrat dans la capitale. « Il y aura bientôt une réunion, mais rien de spécial ne s’est produit jusqu’à présent. Je remarque aussi ce qui se passe. La situation n’est pas facile pour moi. J’ai également lu ce qui est dit dans les médias. Je peux seulement dire que ça n’a rien à voir avec moi », a indiqué l’ancien sociétaire du Borussia Dortmund au micro de Sky Allemagne. Reste à savoir sur quoi aboutiront ces discussions.