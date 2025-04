Mercato : Le meilleur numéro 6 du monde tout proche du PSG ?

Considéré comme l’un des meilleurs à son poste, un international évoluant en Serie A pourrait renforcer l’effectif du PSG lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : Luis Campos relance une ancienne piste du PSG

Pour le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain vise en priorité un défenseur axial droit, un milieu de terrain et un attaquant de pointe pour remplacer Randal Kolo Muani, qui devrait plus revenir après son prêt à la Juventus Turin. Si les noms de Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Andrey Santos (Chelsea) sont évoqués régulièrement pour renforcer l’entrejeu, Luis Enrique souhaiterait voir débarquer un milieu défensif de classe mondiale pour apporter du mordant à un secteur de jeu, qui s’est parfois retrouvé en danger cette saison.

Dans cette optique, Luis Campos aurait relancé la piste menant à Stanislav Lobotka, à en croire TuttoMercatoWeb. Associé au PSG il y a quelques années, l’international slovaque fait le bonheur du SSC Naples. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Serie A, le joueur de 30 ans pourrait être attiré par un autre projet cet été après avoir passé cinq années à Naples.

À voir FC Nantes : Pierre Sage oublié, Kita a tranché !

Désireux de rajeunir le groupe d’Antonio Conte, les dirigeants napolitains pourraient accepter de vendre Stanislav Lobotka pour permettre de financer la refonte. Surtout que l’ancien joueur du Celta Vigo pourrait rapporter un joli chèque.

Le Paris SG prêt à débourser 41M€ pour Stanislav Lobotka ?

Arrivé en janvier 2020 contre une enveloppe de 24 millions d’euros, Stanislav Lobotka pourrait rapporter un peu moins du double au SSC Naples. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le compatriote de Milan Skriniar se sent bien chez les Gli Azzurri, mais la porte ne serait pas complètement fermé pour un départ cet été. Manchester United and Paris Saint-Germain are interested in Napoli's Stanislav Lobotka, report TMW. https://t.co/XCqYKDZLgb— Get Italian Football News (@_GIFN) April 25, 2025

Face à l’intérêt du PSG et d’autres grands clubs européens, notamment Manchester United et le Barça, le Napoli évaluerait le prix de son joueur à 41 millions d’euros. Reste à voir si le Paris SG acceptera de s’aligner sur ce montant pour recruter Stanislav Lobotka. Affaire à suivre…