FC Nantes : Pierre Sage oublié, Kita a tranché !

Les dirigeants du FC Nantes ont fixé leur condition pour garder Antoine Kombouaré. En cas de maintien du FCN, le Kanak sera maintenu.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré maintenu au FCN

Qui sera l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine ? À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, les rumeurs ont repris concernant l’avenir du technicien du FCN, Antoine Kombouaré. Certains médias ont indiqué ces derniers jours que Pierre Sage est le potentiel remplaçant du Kanak cet été en raison des résultats moins convaincants des Canaris pendant ce sprint final en Ligue 1.

Actuellement 14e de Ligue 1 avec 31 points, le FC Nantes n’est pas encore à l’abri du danger et lutte pour assurer son maintien dans l’élite à la fin de cette saison. Les Nantais possèdent seulement quatre points d’avance sur Le Havre et l’ASSE (27 points chacun), respectivement barragiste et premier relégable.

Très critiqué, Antoine Kombouaré garde toutefois la confiance de la direction du club, notamment Franck Kita. Si le Kanak parvient à sauver le FCN une nouvelle fois, il sera maintenu sur le banc du FCN pour une troisième saison consécutive, selon les informations de Le 10 Sport.

En conférence de presse avant la rencontre contre le Toulouse FC pour le compte de la 31e journée, Antoine Kombouaré s’est prononcé sur son avenir. Le coach français reste concentré sur les objectifs à atteindre avec le FC Nantes pendant ce sprint final. « Si je me vois rester en cas de maintien en Ligue 1 ? Je ne pense pas à l’après. Pour l’instant, je suis focus sur le présent : le maintien. L’avenir… J’ai toujours été comme ça, moi. J’ai toujours appris que ce qui va se passer après, je ne le sais pas. Et je l’ai vécu ici. », a-t-il dit.

Le souhait d’Antoine Kombouaré est de réussir l’opération maintien et de conduire encore l’équipe la saison prochaine. « Je pense avant tout à Toulouse, il faut battre Toulouse. Je ne me pose pas ce genre de question, moi. J’ai un contrat et, bien sûr que j’ai envie de rester, mais d’abord, faisons le boulot. Chaque chose en son temps. », a-t-il ajouté.

Le FC Nantes pourrait assurer le maintien à quatre journées de la fin de la saison. Sauf retournement de situation, Pierre Sage ne viendra donc pas au FC Nantes cet été.