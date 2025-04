ASSE : L’équipe du derby reconduite à Strasbourg ? la compo

Habitué à peu de changements dans sa composition, l’entraîneur de l’ASSE va-t-il reconduire l’équipe qui a remporté le derby contre l’OL face au RC Strasbourg ce samedi ? Il est fort probable.

ASSE : Horneland devrait aligner l’équipe vainqueur du derby contre l’OL face au RC Strasbourg

L’ASSE se déplace au stade de la Meinau pour affronter le RC Strasbourg, à partir de 17h. Forts de leur victoire (2-1) dans le derby si important contre leur rival historique, l’OL, les Verts arrivent en Alsace avec le plein de confiance. Eirik Horneland a qualifié ce match contre Lyon de rencontre référence. « Les joueurs ont pris confiance lors du dernier match. Maintenant, il faut les voir poursuivre sur cette lancée », a-t-il déclaré.

Satisfait de la prestation de l’équipe qui a remporté les trois points de la 30e journée, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne devrait la reconduire face au RC Strasbourg. Bien qu’Yvan Maçon soit de retour de suspension, il est fort probable que Dennis Appiah conserve sa place de titulaire.

Pour rappel, Benjamin Bouchouari et Augustine Boakye sont forfaits jusqu’à la fin de la saison, et Pierre Cornud et Dylan Batubinsika sont à l’infirmerie.

La compo probable de l’ASSE contre le RC Strasbourg :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, M. Bernauer, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, P. Ekwah

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, Y. Abdelhamid, A. Briançon, Y. Maçon, L. Fomba, L. Mouton, Ben Old, I. Sissoko, I. Wadji

