Chelsea Mercato : Les Blues veulent doubler Paris pour un attaquant

Publié par Jules le 26 avril 2022 à 22:29

Chelsea Mercato : Alors que les Blues devraient se qualifier pour la Ligue des Champions une saison de plus, Thomas Tuchel veut se renforcer cet été.

Chelsea Mercato : Thomas Tuchel fonce sur une piste du PSG

Chelsea, bien que troisième de Premier League, connaît quelques problèmes en attaque cette saison. Malgré des investissements conséquents en attaque avec Timo Werner puis Romelu Lukaku, seul un joueur des Blues a franchi le cap des 10 buts cette saison et il s'agit de Mason Mount, milieu offensif qui a inscrit dix buts en Premier League. Dans ce contexte, les Blues veulent se renforcer et cibleraient une piste du PSG qui mène à Antony, évoluant actuellement à l'Ajax Amsterdam.

L'ailier brésilien pourrait permettre à Chelsea d'avoir un peu plus d'armes offensives pour tenter de déranger les deux têtes de Premier League, Man City et Liverpool, tous les deux bien pourvus sur le front de l'attaque. C'est Ekrem Konur, journaliste bien renseigné sur les rumeurs transferts, qui lâche l'information d'un intérêt des Blues pour Antony. Une grosse bataille s'annonce donc entre le Champion de France et le Champion d'Europe en titre pour récupérer l'international brésilien (9 sélections) lors du prochain mercato estival.

La concurrence sera rude pour Antony

En plus du Paris Saint-Germain, d'autres clubs sont particulièrement intéressés à l'idée de recruter Antony cet été. Erik ten Hag, qui débarquera à Man United en provenance de l'Ajax à l'issue de la saison, voudrait d'ailleurs rapporter le Brésilien avec lui dans le nord de l'Angleterre. À ce titre, les Mancuniens pourraient donc avoir un bel avantage dans la lutte pour l'attaquant, lui qui côtoie actuellement le futur coach des Red Devils.

Antony, actuellement blessé jusqu'à la fin de la saison, affichait jusque-là de très belles statistiques avec l'Ajax Amsterdam. Auteur de 12 buts et de 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Ajacides, il pourrait donc franchir une nouvelle étape dans sa carrière dès cet été en signant dans un top club européen.