Barça Mercato : Xavi choisit le successeur de Jordi Alba au Portugal !

Publié par Thomas G. le 27 avril 2022 à 11:03

Barça Mercato : Après la prolongation de Ronald Araujo, un autre dossier est en bonne voie pour le FC Barcelone, il concerne la succession de Jordi Alba.

Barça Mercato : Un ancien de la Masia bientôt de retour ?

Les Blaugranas ont sans doute le meilleur centre de formation du monde. Chaque année des pépites sortent de la Masia pour intégrer le groupe professionnel. Certaines de ses pépites quittent le Barça pour engranger de l’expérience avant de revenir au FC Barcelone. Ce fut le cas de Jordi Alba formé à la Masia qui était parti à Valence.

Il semblerait que les Catalans veuillent rééditer cette stratégie pour son successeur. En effet, le FC Barcelone serait intéressé par Alejando Grimaldo. Le latéral espagnol de Benfica a été formé à la Masia. Le latéral de 26 ans est sous contrat jusqu’en 2023 avec le club lisboète. Une offre de 10 millions d'euros devrait suffire pour le faire signer. Selon Mundo Deportivo, Grimaldo est la piste numéro 1 du FC Barcelone pour le poste de latéral gauche. Avec ce transfert, les Blaugranas continueraient leur stratégie qui consiste à faire confiance aux joueurs « Made in la Masia ».

Quel mercato pour le Barça ?

Le mercato du FC Barcelone va dépendre de la fin de saison du club. Le Barça pourra recruter de grands noms à condition de finir dans les quatre premiers en championnat. À ce jour, les deux cibles prioritaires des Blaugranas sont Robert Lewandowski et Raphinha. Le top 4, synonyme de Ligue des Champions, est un élément obligatoire pour convaincre ses deux joueurs. Par ailleurs, les dirigeants du Barça ont déjà bouclé deux arrivées, celles d'Andreas Christensen et Franck Kessié. En parallèle, le FC Barcelone cherche à faire signer un nouveau bail à Pablo Gavi et Ousmane Dembélé. Le club veut offrir une équipe compétitve à Xavi. De nombreuses ventes sont aussi à prévoir, puisque Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Riqui Puig ont été priés de partir cet été.