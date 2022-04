OL Mercato : LOSC, une pépite Belge dans le viseur de Lyon !

Publié par Jules le 27 avril 2022 à 13:03

OL Mercato : Tandis que Lyon s'accroche pour une place européenne, les Gones seraient en concurrence avec le LOSC pour un crack belge.

OL Mercato : Lyon en lutte avec le LOSC pour un joueur du Standard

L' OL réalise une saison en demi-teinte, notamment sur le plan comptable. Alors que les Gones siègent à la huitième place de Ligue 1, il faudra réaliser un parcours parfait dans les quatre derniers matchs pour espérer une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce contexte difficile n'empêche pas les Lyonnais de songer à l'avenir et de se retrouver en concurrence avec le LOSC pour une pépite de Jupiler League.

En effet, Foot Mercato informe que l' OL aurait des vues sur Samy Tory, défenseur belge de 17 ans qui évolue du côté du Standard de Liège. Alors que le joueur n'a toujours pas débuté avec les professionnels en Belgique, il pourrait déjà quitter le plat pays et s'installer en France. Lié jusqu'en juin avec son club formateur, l'international belge U18 (3 sélections) devrait avoir l'embarras du choix au moment de choisir entre une prolongation et un départ.

Plusieurs clubs concurrencent l' OL

Cette envie de la part de l' OL de signer le jeune talent belge s'explique, en partie, par l'envie du club de tourner la page après une saison blanche. Ainsi, alors que certains joueurs, comme Thiago Mendes, devraient quitter le club, les Gones risquent de s'activer sur le marché des transferts pour les remplacer. Les Lyonnais, qui ont bon espoir de faire signer un contrat à Samy Tory, devront néanmoins faire attention de ne pas se faire griller par la concurrence.

En plus de l' OL et du LOSC, au moins deux autres prétendants sont identifiés pour le défenseur central de 17 ans. Ainsi, Foot Mercato affirme qu'un club allemand et un autre club français seraient également sur la piste de l'espoir belge. En effet, le VfB Stuttgart et le SCO Angers seraient tous les deux attentifs à la situation du joueur.