ASSE Mercato : Les Verts foncent sur un crack de Ligue 2 !

Publié par Jules le 28 avril 2022 à 13:18

ASSE Mercato : Alors que la fin de saison s'annonce compliquée pour les Verts, le mercato s'organise du côté du Forez et une piste est explorée en Ligue 2.

ASSE Mercato : Un milieu de Sochaux dans le viseur

L' ASSE aura fort à faire en cette fin de saison pour assurer son maintien en Ligue 1. Actuellement bloqués à la place de barragiste, les Verts affrontent notamment le Stade Rennais et l'OGC Nice, et devront aller chercher des points pour se sauver d'une possible relégation en fin de saison. Néanmoins, cela n'empêche pas l'AS Saint-Etienne de préparer son mercato et d'explorer plusieurs pistes, notamment en Ligue 2, où un jeune joueur de Sochaux est suivi par les recruteurs stéphanois.

De nombreux joueurs de Sainté risquent de partir libre cet été. Alors que des joueurs importants sont suivis par des clubs de Ligue 1, comme Arnaud Nordin qui serait sur les tablettes de Montpellier, les Verts vont devoir recruter, quelle que soit l'issue de la saison de l' ASSE. Ainsi, Rassoul N'Diaye, qui évolue au FC Sochaux, serait suivi de très près par Ilan, qui a rejoint la cellule de recrutement de l'AS Saint-Etienne il y a quelques mois.

ASSE Mercato : Rassoul N'Diaye, un bon coup pour les Verts ?

À seulement 20 ans, le jeune Rassoul N'Diaye performe en Ligue 2 cette saison avec Sochaux. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives, le milieu de terrain franco-sénégalais est l'un des éléments importants des Lionceaux, à tel point que le joueur attire l'intérêt de plusieurs clubs, dont l' ASSE, comme le révèle l'insider GaelB42 sur Twitter. À deux ans de la fin de son contrat, le joueur pourrait partir si un accord est trouvé avec le club.

L' ASSE risque donc de ne pas être seul sur le dossier N'Diaye et devra se montrer convaincant pour l'attirer. Malgré tout, l'AS Saint-Etienne possède un avantage de taille. Tandis que 15 joueurs devraient quitter le club (fin de contrat ou retour de prêt), des places vont se libérer, ce qui pourrait permettre au jeune milieu de terrain d'avoir du temps de jeu en Ligue 1, si toutefois les Verts évoluent toujours dans l'élite.