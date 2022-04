ASSE Mercato : Accord pour un attaquant de l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 23 avril 2022 à 14:02

ASSE Mercato : Un joueur en fin de contrat à l’ASSE, son club formateur, aurait déjà trouvé sa prochaine équipe. Il est annoncé vers le Montpellier HSC.

ASSE Mercato : Nordin et plusieurs Verts en fin de contrat

Libre de signer avec le club de son choix depuis le mercato hivernal en janvier 2022, Arnaud Nordin a préféré attendre la fin de saison pour se pencher concrètement sur son avenir. Ce qui est certain, l’AS Saint-Étienne ne songe pas, pour l’heure, au renouvellement de contrats de ses joueurs, pour deux raisons. Premièrement, le club ligérien est menacé de relégation en Ligue 2 et a décidé de se concentrer sur la lutte pour le maintien en Ligue 1 en cette fin de saison, avant tout. Deuxièmement, le club entrainé par Pascal Dupraz est en vente depuis avril 2021 et devrait laisser filer plusieurs joueurs, surtout ceux dont les salaires ne rentrent plus dans les nouvelles dispositions de l’ASSE (retour au salary cap). Tous en fin de contrat au terme de la saison actuelle, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Assane Diousse, Miguel Trauco, Timothée Kolodziejczak, Romain Hamouma, Bilal Benkhedim sont concernés.

ASSE Mercato : Accord entre Nordin et le Montpellier HSC

En attendant donc l’issue de la saison et la fin de contrat d'Arnaud Nordin (juin 2022), ce dernier serait en contact avancé avec le Montpellier HSC. Cette tendance est confirmée par Bertrand Queneutte, journaliste de France Bleu Hérault, bien informé sur l’actualité du club pailladin. D’après ce dernier, le polyvalent attaquant des Verts va s’engager avec le MHSC. Dans les informations livrées dans l’émission «100% Paillade », la source croit savoir qu'un accord de principe entre Arnaud Nordin et le Montpellier HSC est conclu « à 99% ».

Si l’on en croit le confrère, l’ailier gauche de 23 ans sera un joueur de La Paillade la saison prochaine, évidemment sauf changement extraordinaire de dernière minute. Le profil du N°18 de l’ASSE serait très apprécié par Olivier Dall'Oglio (entraîneur) et Bruno Carotti (directeur sportif) du club de l’Hérault.