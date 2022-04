PSG Mercato : Pochettino annonce la prolongation de Kylian Mbappé !

Publié par Thomas G. le 28 avril 2022 à 14:56

PSG Mercato : Mauricio Pochettino était ce jeudi en conférence de presse. Il a donné une réponse capitale sur son avenir et celui de Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Pochettino scelle son avenir au PSG

C’est l’information qui va bouleverser le monde du football. À la veille du déplacement du Paris Saint-Germain à Strasbourg, Mauricio Pochettino s’est arrêté en conférence de presse. L’entraîneur argentin a surpris tout le monde en répondant aux questions sur son avenir.

Lorsqu’on lui a posé la question : « À combien de %, vous évaluez vos chances et celle de Kylian ? de rester à Paris l’an prochain », il a déclaré : « A 100 %, aujourd'hui, je reste au PSG l'an prochain et Kylian Mbappé sera là aussi. 100 %. Dans les deux cas. »Mauricio Pochettino a pris tout le monde de court. En effet, l’état-major parisien serait en train de préparer le licenciement de l’entraîneur argentin. Tandis que de son côté, Mauricio Pochettino entend respecter son contrat jusqu’en 2023, on pourrait assister à un revirement de situation assez soudain pour le PSG. Alors que les contacts avec Zinédine Zidane ont repris, Maurico Pochettino pourrait contre toute attente être présent sur le banc la saison prochaine.

Pochettino rassure aussi pour Kylian Mbappé

La déclaration de l'entraîneur du PSG a estomaqué l’assemblée de journalistes présent au Camp des Loges. Il a ensuite confirmé ses propos sur Kylian Mbappé, en rétorquant : « De comment je le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas désirer autre chose, je pense que Mbappé va rester à 100% la saison prochaine. » C’est un coup de froid pour le Real Madrid qui se montrait confiant sur le dossier Kylian Mbappé.

Tandis que pour le club de la capitale, c’est une confirmation de la tendance actuelle. En effet, les deux parties se sont rapprochés ces dernières semaines. Selon The Telegraph,Kylian Mbappé pourrait annoncer sa prolongation après l’ultime rencontre du championnat face à Metz. Reste à savoir désormais si la vérité d’aujourd’hui sera la vérité de juillet.