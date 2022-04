PSG Mercato : Mbappé, l’exploit du Qatar se précise sérieusement

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2022 à 19:29

PSG Mercato : Déterminé à conserver Kylian Mbappé au Paris SG jusqu’à la prochaine Coupe du monde, le Qatar se rapproche d’un exploit retentissant.

PSG Mercato : L’espoir grandi au Paris SG pour Mbappé

L’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, va-t-il parvenir à convaincre Kylian Mbappé de renoncer au Real Madrid pour signer un nouvel engagement avec le Paris Saint-Germain ? Dans son édition du jour, le média anglais The Telegraph indique qu’après l’entrevue à Doha entre le propriétaire du Paris SG et la famille Mbappé conduite par Fayza Lamari, la mère du joueur de 23 ans, la confiance grandie de plus en plus chez les Rouge et Bleu. Pour garder le champion du monde 2018 au-delà de cette saison, la direction parisienne tablerait désormais sur une prolongation courte durée avec une clause de rupture à l’été 2023.

« Le Paris Saint-Germain gagne en espoir de voir Kylian Mbappé signer un nouveau contrat après des discussions avec sa mère à Doha la semaine dernière. La clé des pourparlers était Fayza Lamari, la mère de Mbappé, qui le représente également, en voyage au Qatar. Elle a rencontré le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et la rencontre s’est bien déroulée. Le PSG n’a jamais cédé dans son désir de persuader Kylian de rester et il est indiqué qu’il propose un contrat de deux ans, éventuellement avec une clause de rupture à la fin de la saison prochaine, afin de garder l’international français », explique le quotidien régional.

De son côté, le Real Madrid, présenté comme le grand favori pour accueillir le partenaire de Messi à la fin de la saison, serait également en train de prendre ses dispositions pour ne pas se faire doubler par le PSG dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Real Madrid prépare la riposte pour Mbappé

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole annonce régulièrement en boucle que Florentino Pérez a d’ores et déjà bouclé l’arrivée de Kylian Mbappé pour cet été. En fin de contrat le 30 juin, l’ancien attaquant de l’AS Monaco devrait ainsi rejoindre gratuitement son ami Karim Benzema dans la capitale espagnole la saison prochaine. Face au forcing du Paris Saint-Germain, « le Real est prêt à faire de Kylian le joueur le mieux payé de son histoire et le PSG devra évidemment au moins égaler cette offre pour le garder », assure The Telegraph.

Le feuilleton Mbappé se poursuit donc…