Stade Rennais Mercato : Le SRFC officialise une signature en attaque !

Publié par Thomas le 29 avril 2022 à 10:26

Stade Rennais Mercato : À quelques mois de l'ouverture du marché des transferts, le SRFC a officialisé dans la nuit la signature d'un jeune buteur.

SRFC Mercato : Premier contrat professionnel pour un attaquant

Instoppable en championnat, le Stade Rennais fait également preuve d’ambition avec ses jeunes talents. Après avoir offert un premier contrat professionnel à Désiré Doué (16 ans) il y a deux semaines, les Rouge et Noir ont officialisé la signature en pro d’un autre talent issu du centre de formation. Comme annoncé sur ses différents réseaux sociaux dans la nuit de jeudi à vendredi, le club breton a officialisé la signature d’Alan Do Marcolino.

Prometteur attaquant de 20 ans, Alan Do Marcolino s’est engagé jusqu’en 2025 dans son club formateur, où il brillait jusqu'alors avec l’équipe réserve du SRFC. Cette saison, l’attaquant franco-gabonais a déjà inscrit 5 réalisations avec la N3, des performances qui auraient tapé dans l’œil de Florian Maurice.

Un profil à la Guirassy selon Maurice

Juste après cette signature importante pour le club, Florian Maurice s’est félicité de cet accord, donnant quelques informations précieuses sur le joueur de 20 ans. « C’est un attaquant de pointe, profil Serhou Guirassy, grand, avec une bonne vitesse de course. Il a une capacité à répéter les efforts pour ouvrir les espaces et être à la finition, et doté d’un état d’esprit exceptionnel. Il n’a pas un parcours linéaire comme habituellement dans les centres de formation mais c’est une belle récompense pour lui. Il a su montrer son potentiel a des moments clés de la saison. Quand un garçon arrive à se libérer et avoir plus confiance en lui, il montre ses qualités. Il a des choses à améliorer mais c’est logique compte tenu de son parcours. Sa marge de progression est intéressante. On est content de le voir poursuivre avec le club », a déclaré le directeur sportif du Stade Rennais.

Pour rappel, Florian Maurice mène depuis plusieurs mois un vaste ménage chez les jeunes, offrant notamment des portes de sortie à certains ou au contraire en blindant le contrat de ses plus grandes promesses. Dans le même temps, le dirigeant de 48 ans travaille en interne pour prolonger le bail de Flavien Tait, véritable pièce maîtresse de l’effectif de Bruno Genesio cette saison. D’après Benjamin Quarez, des discussions auraient repris avec l’ancien joueur de l'Angers SCO, qui termine son contrat en 2023 au SRFC.