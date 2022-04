PSG Mercato : Pochettino maintient la pression pour son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2022 à 13:26

PSG Mercato : Après sa sortie fracassante en conférence de presse jeudi, Mauricio Pochettino a remis le couvert concernant son avenir avec le Paris SG.

PSG Mercato : Pochettino se projette dans le futur avec le Paris SG

Présent en conférence de presse avant le match ce vendredi soir sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg, Mauricio Pochettino a assuré que Kylian Mbappé et lui-même seront encore au Paris Saint-Germain la saison prochaine. « Le pourcentage de me voir rester au PSG la saison prochaine ? Aujourd’hui, c’est 100% comme pour Kylian Mbappé. Avec les dirigeants, on pense toujours au présent et à l'avenir, nos discussions sont normales et naturelles. Nous avons une bonne relation et communication (…) De comment je le sens et je le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas désirer autre chose, je pense que Mbappé va rester à 100% la saison prochaine », a déclaré l’entraîneur argentin.

Dans un extrait d’une interview qu’il a accordée à Europe 1, l’ancien manager de Tottenham met clairement la pression aux dirigeants sur son avenir. Alors que les rumeurs annoncent son licenciement comme déjà acquis, le coach des Rouge et Bleu affiche un discours totalement rassurant en affichant toute sa détermination à poursuivre son travail jusqu’au terme de son contrat, le 30 juin 2023. « Il me reste une année de contrat. Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts, indépendamment de toutes les rumeurs qui peuvent exister », a expliqué MauricioPochettino. Cependant, le compatriote de Lionel Messi est conscient que la dernière décision appartient au club.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino va respecter la décision du club

Dans cette même interview, Mauricio Pochettino met toutefois la direction du Paris Saint-Germain face à ses responsabilités en laissant le choix à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de décider eux-mêmes de qui sera leur prochain coach. « Bien sûr, il y a la direction du club qui prend toujours des décisions. Qui sont toujours respectables. Ce sont eux qui doivent décider du nouveau projet et, logiquement, moi, en tant qu’entraîneur, je donnerai mon point de vue et je participerai également en expliquant le passé, en expliquant la situation actuelle et ce que pourrait être la situation future », a précisé l’ancien défenseur du Paris SG. Reste maintenant à savoir ce que décidera le Paris Saint-Germain pour l’avenir de Mauricio Pochettino.