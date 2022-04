PSG Mercato : Ancelotti répond cash à Pochettino pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2022 à 17:26

PSG Mercato : L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a répondu à son homologue du Paris SG, Mauricio Pochettino, sur l’avenir de Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Pochettino met fin au suspense pour Mbappé

Présent en conférence de presse jeudi, avant le match de la 35e journée de Ligue 1 contre le RC Strasbourg, Mauricio Pochettino a laissé entendre que Kylian Mbappé pourrait finalement rester à 100% au Paris Saint-Germain la saison prochaine. « Le pourcentage de me voir rester au PSG la saison prochaine ? Aujourd’hui, c’est 100% comme pour Kylian Mbappé. Avec les dirigeants, on pense toujours au présent et à l'avenir, nos discussions sont normales et naturelles. Nous avons une bonne relation et communication (…) De comment je le sens et je le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas désirer autre chose, je pense que Kylian va rester à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses », a déclaré le coach du club de la capitale. Une sortie qui ne surprend pas vraiment son homologue du Real Madrid, Carlo Ancelotti.

PSG Mercato : Ancelotti se paie la tête de Pochettino pour Mbappé

Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 23 ans n'a toujours pas paraphé un nouveau bail et ses dirigeants tentent de le convaincre de ne pas rejoindre le Real Madrid. En Espagne, la presse assure que Florentino Pérez a déjà tout bouclé pour l’arrivée de Kylian Mbappé dans la Maison Blanche. Présent lui aussi face aux médias ce vendredi, Carlo Ancelotti a commenté les propos de Mauricio Pochettino sur la situation du champion du monde 2018. « Pochettino a dit que Kylian allait rester à 100% ? Parfois, les entraîneurs ne disent pas la vérité », a rétorqué l’ancien coach du Paris SG, faisant ainsi renaître le suspense sur l’avenir de Mbappé.