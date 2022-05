Juventus Mercato : Un défenseur d'Arsenal pour remplacer Chiellini

Publié par Jules le 02 mai 2022 à 13:25

Juventus Mercato : Alors que le titre a définitivement échappé à la Juve cette saison, les Bianconeri veulent se renforcer et pourraient piocher à Arsenal.

Juventus Mercato : Un défenseur des Gunners ciblé par la Juve

Ce week-end, la Juventus s'est assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Une bonne nouvelle malgré une saison assez galère pour les Bianconeri qui joueront donc la reine des compétitions l'an prochain. Néanmoins, pour faire bonne figure, la Juve veut se renforcer en rajeunissant notamment son effectif. Si les Turinois sont encore en bonne position pour tenter d'attirer Boubacar Kamara, ils s'intéressent également à un autre ancien joueur de Ligue 1.

À 37 ans, Giorgio Chiellini vit ses dernières saisons avec la Juventus. Même s'il lui reste encore un an de contrat à Turin, l'international italien (116 sélections) pourrait quitter l'Italie dès cet été en cas d'offre d'un autre club. Une possibilité étant donné que plusieurs formations, dont l' OM, serait intéressées par le profil du joueur très expérimenté. D'après les informations de Gianluca Di Marzio de Sky Italia, la Juventus ciblerait Gabriel, ancien du LOSC qui évolue désormais à Arsenal, en cas de départ de son capitaine.

Juventus Mercato : Un échange pour faciliter l'arrivée de Gabriel

En tant que 4e de Premier League, Arsenal pourrait enfin retrouver la Ligue des Champions et ne veut donc pas perdre ses joueurs les plus importants. Ainsi, les Gunners devraient se montrer gourmands sur le prix demandé à la Juventus pour le défenseur brésilien de 24 ans. Acheté pour plus de 25 millions d'euros, l'ancien lillois risque de ne pas être bradé cet été par Arsenal.

Néanmoins, les Bianconeri auraient un plan pour éviter de payer Gabriel trop cher. La Juventus voudrait inclure un joueur dans le deal afin de faire baisser la note à payer pour le défenseur londonien. Alors que les Gunners ne seraient pas insensibles à certains joueurs de la Vieille Dame, notamment Arthur, qui pourrait être inclus dans la transaction. Les négociations entre les deux clubs pourraient débuter prochainement.