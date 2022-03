LOSC Mercato : Gabriel raconte les coulisses de son transfert de Lille

Publié par ALEXIS le 04 mars 2022 à 15:20

Transféré du LOSC à Arsenal en septembre 2020, Gabriel est revenu sur les coulisses de son départ de Lille. Il évoque plusieurs offres avant son choix.

LOSC Mercato : Gabriel aurait dû quitter Lille dès 2019

Gabriel dos Santos Magalhães a connu un moment de flottement au LOSC à ses débuts en 2017. Il avait été prêté à l’ES Troyes AC, lors de la saison 2017-2018, puis au Dynamo Zagreb (Croatie) pendant la deuxième moitié du même exercice. Revenu à Lille, le défenseur central a profité de la blessure d’Adama Soumaoro pour gagner une place de titulaire en 2018-2019. Ayant réussi à s’imposer dans la défense des Dogues au côté du capitaine José Fonte, le Brésilien a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023, en janvier 2020. Mais grâce à ses performances, Gabriel avait attiré le regard d’un club.

Dans ses confidences à Oh My Goal, il avoue avoir eu une proposition dès l’été 2019. Cependant, il n’avait pas voulu quitter le LOSC qui s’était qualifié pour la Ligue des Champions. « Dès que j’ai commencé à jouer, je n’ai pas pensé à quitter Lille à l’été 2019. J’ai vu aussi qu’Adama Soumaoro avait des offres pour partir. J’ai pensé à bien me préparer pour jouer la Ligue des Champions la saison suivante (2019-2020) », a expliqué le Brésilien de 24 ans.

Le Brésilien a été visé par Everton et Naples

L’ancien arrière du club nordiste a eu le nez creux en restant, car il avait réussi à se mettre plus en évidence, ce qui lui a valu d’être très courtisé dès le mercato de janvier 2020. « À l’hiver, avant que le championnat ne s’arrête, je devais déjà signer à Everton (Premier League). J’ai passé ma visite médicale, etc… Mais ça ne s’est pas fait. Je m’étais déjà projeté à un départ après cette saison », a raconté Gabriel.

Finalement, il a signé Arsenal pour cinq ans contre un montant de 26 millions d'euros. « J’ai parlé avec le Napoli, Everton une nouvelle fois, puis j’ai finalement choisi Arsenal grâce à Nicolas Pépé (ex-attaquant du LOSC) qui m’a bien vendu le club », a fait savoir le défenseur.