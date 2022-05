PSG Mercato : Avant Mbappé, une signature gigantesque déjà prévue

Publié par JEAN-LUC D le 02 mai 2022 à 18:55

PSG Mercato : En parallèle des tractations pour Kylian Mbappé, le Paris SG avancerait sur d’autres dossiers. Une grosse signature serait ainsi planifiée.

PSG Mercato : Vers une prolongation de Verratti avant Mbappé ?

Ce n’est un secret pour personne, la priorité du Paris Saint-Germain, c’est la prolongation de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 23 ans n’a pas encore paraphé un nouvel engagement et la presse espagnole l’annonce régulièrement au Real Madrid. Mais le Qatar n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier et serait prêt à toutes les folies possibles afin de conserver l’international français au PSG. En attendant de connaître la décision du champion du monde 2018, les décideurs du club de la capitale ouvrent d’autres dossiers internes tout aussi importants.

Faisant le point sur les joueurs parisiens représentés par Mino Raiola, décédé samedi, le quotidien L’Équipe a révélé dimanche que Marco Verratti devrait prochainement signer un nouveau contrat en faveur des Rouge et Bleu. Le journal sportif évoque des discussions à venir entre Leonardo et le clan Verratti pour une prolongation de contrat. « Même si rien n’avait été engagé, ces prochains mois devaient être l’occasion d’initier des discussions pour une prolongation de Marco Verratti », indique la source francilienne. Une info qui n’est pas vraiment une énorme surprise vu la relation entre le milieu de terrain italien et le club de la capitale.

PSG Mercato : Verratti parti pour terminer sa carrière au Paris SG ?

Arrivé incognito en juillet 2012 en provenance de la Serie B, Marco Verratti est aujourd’hui l’un des cadres du Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète, l’international italien de 29 ans se sent bien à Paris, où il a fondé sa famille, au point d’ailleurs de ne pas vouloir faire ses valises comme son coéquipier Marquinhos. Et même si les médias italiens évoquent régulièrement un retour au pays pour l’enfant de Pescara, Momo Sissoko, qui a joué avec lui au PSG, a révélé il y a quelques mois qu’il ne voit aucune raison à ne pas voir le champion d’Europe 2021 terminer sa carrière chez les Rouge et Bleu.

« Ce que je pensais, c’est que Marco Verratti était un jeune vraiment très fort, qui avait énormément de qualités, qui savait jouer au football, qui avait beaucoup de personnalité, avoue l'ancien milieu de Liverpool. Donc le fait de le voir sept ou huit ans après au Paris Saint-Germain, je ne suis pas surpris parce que je pense qu’il se sent très, très bien ici à Paris. D’ailleurs, il s’est marié ici, il a beaucoup d’accroches fortes avec cette ville. Il se sent bien ici donc je le vois finir sa carrière au PSG », avait expliqué l’ancien milieu de terrain de Liverpool au journal Le Parisien. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Verratti devrait donc s’inscrire davantage dans la durée avec le Paris SG.

Une précieuse signature à venir donc avant celle très attendue de Kylian Mbappé.