PSG Mercato : Flash, le Qatar réussi l’exploit avec Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2022 à 22:30

PSG Mercato : L’émir du Qatar aurait réussi l’exploit avec Kylian Mbappé. Annonce proche du Real Madrid, l’attaquant français pourrait rester au Paris SG.

PSG Mercato : Accord de principe avec Mbappé pour une prolongation

L’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, serait parvenu à convaincre Kylian Mbappé de poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo étaient en difficulté sur ce dossier, le propriétaire du club de la capitale a personnellement pris les choses en main. La famille de l’international français de 23 ans a été invitée à Doha pour y poursuivre les négociations avec l’émir lui-même. D’après les informations divulguées ce jeudi par le quotidien Le Parisien, le PSG serait sur le point de finaliser la prolongation du contrat de Kylian Mbappé.

Les dirigeants parisiens et les représentants de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco seraient parvenus à un accord principe sur la base d’un contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2024, avec une troisième année en option. Avec ce nouveau bail, le champion du monde 2018 devrait être le joueur le mieux payé de la planète avec une rémunération de 50 millions d’euros net annuels. Toujours selon le média régional, le natif de Bondy va toucher une prime de fidélité de 100 millions d’euros. Malgré toutes les assurances de la presse espagnole, le Paris SG se rapprocherait donc d’un exploit avec Mbappé.

PSG Mercato : Le Real Madrid battu par le Qatar pour Mbappé ?

En attendant l’officialisation de la nouvelle, une source très proche du dossier assure que Kylian Mbappé va attaquer sa sixième saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Les arguments de l’émir du Qatar, notamment financiers, auraient finalement fait mouche. Samedi dernier, en marge des festivités organisées à Madrid pour célébrer le 35e titre de champion d’Espagne obtenu après la victoire contre l’Espanyol (4-0), le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a préféré botter en touche lorsqu’il a été questionné sur le Golden Boy 2017.

« Les supporters adorent Mbappé ? Je n'y avais pas pensé, c'est peut-être vrai... Mais aujourd'hui, on va parler de la Liga et on verra pour l'avenir (...) Quand nous planifierons l'équipe de la saison prochaine, nous verrons », a déclaré Florentino Pérez dans des propos rapportés par le journal Marca et la radio Cadena Cope. Une sortie qui contrastait avec l’assurance affichée dans les propos d’il y a quelques mois auparavant. Preuve que le PSG aurait-il effectivement battu le Real dans le dossier Mbappé ?

À suivre...