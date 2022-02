PSG Mercato : Real, un proche de Pérez confirme la venue de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2022 à 15:05

En fin de contrat au PSG en juin, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Un proche de Florentino Pérez, le confirme.

Mbappé et le Real Madrid, le deal est déjà réglé

Jeudi, Marca a annoncé que Kylian Mbappé a refusé la dernière offre de prolongation du Paris Saint-Germain. Une proposition de deux ans avec à la clé un salaire astronomique de 90 millions d’euros. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros, l’international tricolore de 23 ans s’apprête ainsi à quitter le club de la capitale malgré toutes les tentatives du Qatar pour le conserver en Ligue 1.

Très proche de Florentino Pérez, le journaliste Siro Lopez a révélé sur le plateau de l’émission El Golazo de Gol que le président des Merengues a d’ores et déjà finalisé l’arrivée de Mbappé. Selon le présentateur, le Real n’a jamais eu de plan B et la signature du champion du monde 2018 est bien actée pour la saison prochaine. Selon Marca, l’Émir du Qatar, les présidents Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, ainsi que d’autres autorités françaises continuent de faire le pressing autour de Mbappé afin qu’il prolonge son bail avec le Paris SG. À Madrid, le Real continue de garder sa sérénité dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Real n’a plus de doute pour Mbappé

Pour le Real Madrid, il n’y a plus aucun doute possible. Kylian Mbappé fera partie de l’effectif de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Si officiellement, l’enfant de Bondy n’est pas encore Madrilène, Florentino Pérez et les siens le considèrent déjà comme l’un des leurs. À tel point que le média El Confidencial assure ce vendredi que dans l’entourage du président de la formation espagnole, certains considèrent Kylian Mbappé comme un joueur « prêté » au PSG jusqu’au terme de la saison. Malgré la volonté de sa mère de le voir poursuivre l’aventure à Paris, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco se dirige donc vers un départ libre du Paris SG pour l’Espagne et le Real Madrid.