PSG Mercato : Nouveau rebondissement fou dans le dossier Mbappé !

Publié par Thomas G. le 06 mai 2022 à 11:00

PSG Mercato : Malgré l'annonce d'un accord avec le PSG il semblerait que rien ne soit acté entre l'attaquant français et le club de la capitale.

PSG Mercato : Nouveau coup de froid dans le dossier Mbappé

Ce jeudi, Le Parisien avait révélé que le PSG était tombé d'accord avec l’entourage de Kylian Mbappé sur une prolongation de 2 ans. Une situation inespérée pour les supporters du PSG qui semblaient enfin voir le bout du tunnel dans ce dossier. Néanmoins, Fayza Lamari, la mère du joueur, a très rapidement démenti cette information.

Plus tard dans la soirée, le clan Mbappé a indiqué au journal L’Equipe que la tendance était plutôt à un départ de Paris pour le natif de Bondy. Un revirement de situation assez soudain qui montre que tout reste ouvert dans ce sulfureux dossier. Kylian Mbappé serait donc plus enclin à signer au Real Madrid à l’heure actuelle.

Selon le Parisien, le dénouement de ce dossier rocambolesque est proche, l’attaquant du PSG pourrait annoncer sa décision après le dernier match contre le FC Metz. Sinon l’annonce de Kylian Mbappé pourrait avoir lieu à l'issue du rassemblement des Bleus le 14 juin. Les supporters parisiens vont devoir s’armer de patience avant de connaître la décision finale de leur numéro 7.

La meilleure saison de Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé, réalise-t-il sa meilleure saison au PSG ? Auteur de 35 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant du Paris Saint-Germain est meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1. L’international français est le grand favori à sa propre succession pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Il pourrait été sacré pour la 3e fois le 15 mai dans une cérémonie à laquelle il a tenu à participer. Malgré les réticences de son club, l’ancien monégasque a finalement obtenu gain de cause. La différence par rapport aux dernières saisons est son rôle et son statut dans l'équipe, devenant l’atout numéro 1 du PSG, loin devant Lionel Messi et Neymar Jr.