PSG Mercato : Nouveau rebondissement surprenant pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2022 à 23:03

PSG Mercato : Prolongation au Paris SG ou départ au Real Madrid, quel avenir pour Kylian Mbappé ? Jérôme Rothen s’est encore exprimé sur ce dossier.

PSG Mercato : « Kylian Mbappé a rouvert la porte à une prolongation »

Bien malin sera celui qui pourra dire avec exactitude sous quelles couleurs va évoluer Kylian Mbappé la saison prochaine. Alors que la mère de l’attaquant de 23 ans a fermement démenti un accord de principe avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat, Jérôme Rothen assure que le natif de Bondy ne ferme pas hermétiquement la porte aux Rouge et Bleu. Sur les antennes de RMC Sport, l'ancien milieu offensif du PSG a notamment expliqué que le partenaire de Lionel Messi attend toujours de Nasser Al-Khelaïfi de solides garanties pour rester.

« Ce que je peux dire, parce que je le sais, c'est qu'il a ouvert la porte à une prolongation, il laisse la chance au PSG de lui proposer quelque chose de cohérent », a annoncé Rothen avant d’ajouter : « mais ce n'est pas l'argent en première ligne, c'est le projet sportif. Qu'est-ce que le club va faire du vestiaire et de certains joueurs ? Il veut ces réponses-là et il ne les a pas. »

Comme confié à L’Équipe par un membre de l’entourage de Mbappé, Rothen indique également que « comme le dit sa maman, sa logique, si rien ne change au PSG, c'est de partir. Il l'a dit en octobre. Et ça n'a pas évolué. Mais j'espère que les dirigeants parisiens ont conscience qu'il y a une hésitation. » En attendant de connaître le projet sportif du Paris SG, le clan Mbappé va aller écouter le Real Madrid.

PSG Mercato : Le clan Mbappé attendu à Madrid !

En effet, selon les renseignements relayés par RMC Sport, les représentants de Kylian Mbappé sont attendus en Espagne la semaine prochaine pour discuter avec Florentino Pérez et les siens. La radio métropolitaine assure que le Real Madrid n’a pas changé de plans et un contrat de cinq ans, une grosse prime à la signature et un salaire de 30 à 40 millions d’euros attendent toujours le numéro 7 du Paris SG à Santiago Bernabeu. Affaire à suivre donc…