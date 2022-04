PSG Mercato : Mbappé, l’émir du Qatar proche d’exploit éclatant !

Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2022 à 19:50

PSG Mercato : L’émir du Qatar veut absolument retenir Kylian Mbappé au Paris SG. Et il pourrait parvenir à frapper un gros coup dans ce dossier.

PSG Mercato : L’émir du Qatar a fait une offre folle au clan Mbappé

Propriétaire du Paris Saint-Germain, l’émir du Qatar s’est personnellement invité dans les discussions pour une prolongation de Kylian Mbappé. Le cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, qui tient à accueillir l’international français de 23 ans à la prochaine coupe du monde au Qatar en tant que joueur du Paris SG, a récemment reçu sa mère et certains membres de sa famille à Doha afin de parler de l’avenir du joueur. Des négociations confirmées par Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale. Et même si la partie n’est pas gagnée, le PSG ne perd pas espoir dans ce dossier.

En effet, selon The Athletic, « le PSG continue d’espérer une prolongation du contrat de Kylian Mbappé », mais « le Real Madrid reste confiant », et doit voir la mère du champion du monde 2018 dans le courant de la semaine. Pour parvenir à ses fins, le nouveau champion de France promet à l’ex-Monégasque un contrat à court terme « extrêmement lucratif et fait valoir qu’il pourra rejoindre Madrid plus tard dans sa carrière », révèle le tabloïd britannique.

« Le PSG est ouvert à un renouvellement de deux ou trois ans, même si Mbappé ne remplirait pas nécessairement l’intégralité de ces contrats s’il restait », poursuit The Athletic. De son côté, le quotidien Le Parisien confirme que le partenaire de Neymar Jr se voit proposer par sa direction un salaire de 50 millions d’euros et une prime à la signature de 100 millions d’euros. Ce qui ferait de lui le footballeur le mieux payé de la planète. Une proposition qui ferait logiquement réfléchir le clan Mbappé.

PSG Mercato : Kylian Mbappé finalement prêt à prolonger ?

Ce lundi, le journaliste Thibaud Vézirian, celui-là même qui soutient depuis des mois que l’OM va être vendu par Franck McCourt, assure que le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani a lancé une offensive d’envergure pour finaliser le dossier Mbappé. « Mbappé a reçu une offre de l’émir directement qui lui demande de rester, avec une offre qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du foot, le numéro 1 à Paris. Lui et sa famille ont pourtant les valises prêtes pour Madrid depuis le mois d’août, et ils veulent aller là-bas à 100%. Mais ça ne change rien au fait que derrière, il y a des changements, et finalement, l’appel de l’argent et d’autres choses peuvent le faire hésiter (…) L’offre qu’il a reçue directement de l’émir du Qatar est tellement folle, qu’elle fait réfléchir le clan Mbappé », a expliqué Vézirian sur sa chaîne YouTube.

Affaire à suivre donc…