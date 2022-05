PSG Mercato : L'annonce choc de Paredes sur son prochain club

Publié par Ange A. le 07 mai 2022 à 07:15

PSG Mercato : Annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes ne cache pas son admiration pour un top club européen.

PSG Mercato : Leandro Paredes vers un départ de Paris

Le Paris Saint-Germain va encore agiter le marché des transferts cet été. Après son nouvel échec en Ligue des champions, plusieurs changements sont attendus au PSG. Outre la prolongation de Kylian Mbappé en suspens, Leonardo compte réaliser de nombreuses ventes. Le directeur sportif parisien veut empocher quelques liquidités pour financer le mercato de Paris. Plusieurs joueurs sont notamment mis en vente par le champion de France. C’est le cas de Leandro Paredes. Le milieu argentin ne disposera plus que d’un an de contrat au terme de sa saison. Blessé aux adducteurs, il ne rejouera plus cette saison. Au micro de Tyc Sports, il a affiché un souhait fort pour son avenir.

Le club de rêve de Leandro Paredes

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain rêve d’arborer la mythique tunique blanche du Real Madrid. « J’aimerais jouer au Real Madrid. C’est un club très important, tous les joueurs rêvent de porter ce maillot. Mais j’ai beaucoup de respect pour le PSG et j’y suis plus qu’heureux », a exprimé le compatriote de Lionel Messi. Bien qu’il rêve du Real, Leandro Paredes ne figure pas sur la short-list des Merengues. Le nouveau champion d’Espagne en pince davantage pour Kylian Mbappé. En fin de contrat à Paris, le champion du monde tricolore pourrait rejoindre Madrid gratuitement cet été.

Quant à Leandro Paredes, son nom est davantage associé à un cador de Serie A. Le milieu de 27 ans est annoncé sur les tablettes de l’Inter Milan. Les Nerazzurri sont à la recherche d’un nouveau renfort pour compenser le futur départ d’Arturo Vidal. Le contrat du fantasque milieu chilien expire cet été. Recruté contre 40 millions d’euros en janvier 2019, Paredes ne vaudrait plus que la moitié, soit 20 millions, selon Transfermarkt.