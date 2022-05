PSG Mercato : Nouveau revirement pour Mbappé, un accord en vue

Publié par Ange A. le 09 mai 2022 à 05:05

PSG Mercato : Kylian Mbappé serait proche de trouver un accord avec le Real Madrid malgré les révélations de la presse espagnole.

PSG Mercato : Un chamboulement à venir pour Kylian Mbappé

Alors que le Paris Saint-Germain enchaîne les contreperformances, le feuilleton Kylian Mbappé tient en haleine ses supporters. L’attaquant de 23 ans est en fin de contrat et pourrait quitter le PSG gratuitement cet été. Une énorme opportunité que voudrait saisir le Real Madrid, l’un de ses vieux plus courtisans. Seulement, comme l’a indiqué El Pais, un dernier obstacle bloque son transfert au Real. La clause de 50% des droits à l’image freinerait les négociations entre le champion du monde tricolore et les Merengues. L’entourage du joueur ne serait pas disposé à céder la moitié des revenus publicitaires générés par le crack au champion d’Espagne. Selon Santi Aouna, le club de Florentino Pérez devrait faire une dérogation comme cela avait déjà été le cas avec Cristiano Ronaldo.

Un accord en vue avec le Real Madrid

Le journaliste de Foot Mercato assure que la position du Real Madrid a évolué. Avec CR7, le club espagnol s’était contenté de 40% des revenus générés par l’image du quintuple Ballon d’Or. La source croit savoir que les Merengues seraient disposés à « laisser une belle part du gâteau au joueur ». Ce dernier détail réglé, la signature de l’attaquant du Paris Saint-Germain sera acquise. Un accord pourrait tomber au courant de la semaine. Une réunion entre les représentants de la star du PSG et le Real Madrid est annoncée dans ce sens.

Alors que la question de ses droits est l’image serait sur le point d’être réglée, Mbappé devrait également empocher un joli pactole en cas de signature à Madrid. Une prime à la signature s’élevant à 180 millions d’euros l’attendrait dans la capitale espagnole. Il s’agit du montant que les Madrilènes étaient disposés à verser à Paris l’été dernier comme indemnité de transfert. Il devra percevoir un salaire annuel estimé à 40 millions d’euros.