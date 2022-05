PSG Mercato : Flash, Mbappé va signer, Al-Khelaïfi a vendu la mèche

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2022 à 20:20

PSG Mercato : Le Qatar serait-il parvenu à détourner Kylian Mbappé du Real Madrid ? Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG, aurait fait des confidences.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi a annoncé la prolongation de Mbappé

Présent à Madrid en même temps que Kylian Mbappé, le président du Paris Saint-Germain s’est un agacé avec les questions de la presse espagnole concernant une probable arrivée de son attaquant de 23 ans à Real cet été. « Si Kylian va se rendre au Real Madrid ? Je ne parle pas espagnol… Quelle question… », a notamment répondu Nasser Al-Khelaïfi aux journalistes qui le suivaient partout durant son bref séjour dans la capitale espagnole. Cependant, selon le journaliste Manu Sainz, le président de l’ECA, se serait livré à ses confidences lors de sa réunion avec ses collègues de l’association européenne. Le PDG de BeIN Media Group leur aurait notamment annoncé la prolongation prochaine de Mbappé.

« J'ai toujours dit que Mbappé allait jouer au Real Madrid la saison prochaine, mais je commence à avoir des doutes. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, était aujourd'hui dans la capitale espagnole pour la réunion de l'ECA, au cours de laquelle il se vantait devant ses collègues d'avoir renouvelé Mbappé et que l'attaquant resterait à Paris. À voir si c'est vrai ou du bluff », a révélé le journaliste du quotidien AS dans une vidéo publiée sur Twitter. Pendant ce temps, la presse italienne annonce que l’enfant de Bondy pourrait dévoiler sa décision cette semaine.

PSG Mercato : La grande annonce de Mbappé pour bientôt ?

Alors que la presse espagnole s’est littéralement enflammée pour le bref séjour de Kylian Mbappé à Madrid, Josep Pedrerol a expliqué, lors de son éditorial pour Jugones, que l’attaquant du Paris Saint-Germain a fait le déplacement dans la capitale espagnole pour s’offrir du bon temps en compagnie de son ami et coéquipier Achraf Hakimi, et non pour parler de son avenir avec la direction du Real Madrid. « Mbappé n'est pas venu chercher une maison ou rencontrer le Real Madrid », a indiqué le journaliste sportif.

En Italie, La Gazzetta dello Sport révèle dans son édition du jour que l’enfant de Bondy pourrait faire sa grande annonce concernant sa prochaine destination cette semaine. En effet, le quotidien transalpin annonce si Mbappé décide de poursuivre avec le Paris SG, son choix serait annoncé avant dimanche et son départ à Doha pour le Qatar Tour 2022. Par contre, s’il choisissait le Real Madrid, son annonce patienterait jusqu’à la fin de la saison.

Affaire à suivre donc…